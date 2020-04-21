Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМосквичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин

Всего в России зарегистрировали 52 763 заболевших COVID-19, 456 человек умерли от заболевания, 3873 пациента поправились. В Москве коронавирус диагностировали у 29 433 человек, 2057 выздоровели, 233 скончались.
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Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

Москва 2407:35

Власти Москвы будут следить за передвижением больных ОРВИ с помощью геолокации

ТАСС08:30

Пропуска для волонтеров и лечение пациентов с ОРВИ: дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:54

Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин

РИА Новости07:44

Юристы назвали незаконным отслеживание геолокации людей с признаками ОРВИ

РБК10:16

Власти Москвы будут отслеживать геолокацию людей с симптомами ОРВИ

Агентство Москва07:20

Домочадцам москвичей с симптомами ОРВИ можно будет поехать только в больницу

Вечерняя Москва07:41
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Samsung разрабатывает уникальную камеру на 600 Мп

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Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель.
Ведомости 02:49
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Транспорт

В Москве около 800 тысяч автомобилистов ездят без пропусков

Газета.Ru 11:01
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Происшествия

В Ульяновске главный внештатный эпидемиолог заразилась коронавирусом

Ульяновск, 21 апреля 2020, 14:19 — REGNUM В Ульяновской области новой коронавирусной инфекцией заразилась главный внештатный эпидемиолог регионального министерства здравоохранения Фирдауса Сайфутдинова, сообщает «Российская газета».
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Спорт

Чалов стал номинантом на попадание в рейтинг Forbes «30 до 30»

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Ксения Собчак напилась в прямом эфире

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Наука

Следование выигрышной стратегии оказалось необязательным при принятии решений

Люди правильно определяют стратегию принятия успешного решения даже в случае, когда задание этого не предполагает, а исход является исключительно вероятностным, но не всегда ей пользуются.
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Авто

ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
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Экономика

Банк России обновил правила наличных расчетов

С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
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Здоровье

Врач предупредил о тяжелых последствиях для сердца из-за коронавируса

У пациентов с тяжелым течением COVID-19 часто поражается мышца сердца, заявил главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
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Здоровье

Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом

В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
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Экономика

Греф оценил вероятность перехода на работу в правительство

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» оценил вероятность собственного ухода с поста главы крупнейшего банка страны.
Lenta.ru 08:27
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Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
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Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
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Происшествия

В Башкирии задержали двух пьяных женщин за нарушение самоизоляции

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Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
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Игры

Студии Xbox Game и Warner Bros. отказались от сервиса GeForce Now

Игровой сервис от Nvidia не только вновь потерял несколько компаний-производителей игр, которые отказались от дальнейшего сотрудничества, но и сумел пополнить ряды разработчиков, согласных выкладывать свои игры на GFN (GeForce Now).
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Футбол

Черчесов рассказал о вратарских навыках Артема Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба готов сыграть в воротах, если такая необходимость возникнет.
Петербургский дневник 10:48
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

В 2013 году Агейкина назначили настоятелем столичного Богоявленского Елоховского кафедрального собора, с 2017-го он также был заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии.
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Навальный призвал сторонников требовать от власти денежных компенсаций

Политик Алексей Навальный призвал своих сторонников требовать от властей компенсаций за объявленный режим изоляции.
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Космос

В Китае определились с местом посадки лунной миссии «Чанъэ-5»

Пекин, 19 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Планируемым местом посадки автоматической межпланетной станции «Чанъэ-5» выбран район возле пика Рюмкера в лунном море Океан Бурь.
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Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
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Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
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Александр Медведев: «Газпром Арена» может стать временным госпиталем

ФК «Зенит» при необходимости может предоставить стадион на Крестовском острове под размещение коронавирусного госпиталя.
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Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
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ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса

По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета 11:31
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Как работают Яндекс.Новости?
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