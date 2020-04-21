с чего всё началось

Москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза COVID-19 со среды, 22 апреля, обязали соблюдать самоизоляцию, как больных коронавирусом. Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.

Экономика Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19. 26

Общество В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV". 1,2K

Политика Российские специалисты приступают к работе в новом районе в Италии Помощь из России Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 63 населенных пунктах Ломбардии.

Финансы Курс евро поднялся до 82 рублей Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи. 15

Происшествия Где заболели коронавирусом жители Липецкой области за сутки Распределение заболевших по муниципалитетам выглядит следующим образом: В Липецке — 12 заболевших, в Ельце — 2, в Грязинском районе — 1, в Лебедянском районе — 2, в Липецком районе — 2, в Усманский районе — 1. В больницах находятся: 79 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». 23

Наука Следование выигрышной стратегии оказалось необязательным при принятии решений Люди правильно определяют стратегию принятия успешного решения даже в случае, когда задание этого не предполагает, а исход является исключительно вероятностным, но не всегда ей пользуются.

Экономика Греф оценил идею раздать деньги россиянам Глава "Сбербанка" Герман Греф рассказал о невозможности раздать всем гражданам России деньги для поддержки в условиях кризиса из-за эпидемии коронавируса. 394

Экономика В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск. 1,2K

Общество Лукашенко не проверялся на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проверялся на коронавируса и не собирается этого делать. 1

Политика Турция отложила введение ЗРС С-400 в эксплуатацию из-за коронавируса Западные издания со ссылкой на источники в правительстве Турции сообщают о том, что в Анкаре приняли решение по приостановке введения в эксплуатацию российских ЗРС С-400. 20

Политика Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 2,7K

Политика В Кремле оценили последствия кризисных проявлений в экономике Песков подчеркнул, что трудности, вызванные пандемией нового коронавируса, негативно отразились на жизнь во всем мире: «Разумеется, сама по себе ситуация, связанная с коронавирусом, не могла оставить нашу страну в стороне от кризисных условий». 3

Общество Вахтовик из Башкирии заразил коронавирусом работников рудника на Алтае Как сообщает "Интерфакс", положительный результат на COVID-19 вахтовик сдал на прошлой неделе, после этого коронавирусом заразилось ещё 36 работников промплощадки рудника, который принадлежит АО "Сибирь-Полиметаллы". 32