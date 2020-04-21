Коронавирус
Lenta.ruСобянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза COVID-19 со среды, 22 апреля, обязали соблюдать самоизоляцию, как больных коронавирусом. Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
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с чего всё началось
Московские власти решили отслеживать геолокацию не только людей с подтвержденным диагнозом COVID-19, но и граждан с признаками обычных ОРВИ, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.РБК07:22
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Пропуска для волонтеров и лечение пациентов с ОРВИ: дополнительные меры по борьбе с коронавирусом
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:54
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Шоу-бизнес
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Вечерняя Москва 19 апреля в 12:04
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В испытаниях биологического оружия уличили США испанцы
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Причиной вспышки кори в Тосненском районе стали непривитые жители
Как пояснили Online47 в Роспотребнадзоре по Ленинградской области, источником вспышки кори стали непривитые жители.
Online47.ru 08:43
Экономика
Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса
Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
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Греф ответил на вопрос о возможности дефолта в России
Глава Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью на Сбербанк TV прокомментировал возможность дефолта в России.
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Общество
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Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
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ТАСС 19 апреля в 15:59
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ВОЗ просит ввести ограничения в Белоруссии из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ввести ограничительные меры в Белоруссии.
47 новостей 09:05
Политика
Российские специалисты приступают к работе в новом районе в Италии
Помощь из России Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 63 населенных пунктах Ломбардии.
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Политика
Путин заявил о снижении темпов распространения коронавируса в России
Президент России Владимир Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в стране удалось притормозить.
Газета.Ru вчера в 07:17
Общество
В ВОЗ заявили о животном происхождении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус нового типа имеет животное происхождение.
Газета.Ru 09:00
Финансы
Курс евро поднялся до 82 рублей
Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50
Происшествия
Где заболели коронавирусом жители Липецкой области за сутки
Распределение заболевших по муниципалитетам выглядит следующим образом: В Липецке — 12 заболевших, в Ельце — 2, в Грязинском районе — 1, в Лебедянском районе — 2, в Липецком районе — 2, в Усманский районе — 1. В больницах находятся: 79 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
Kursk.com вчера в 08:48
Наука
Следование выигрышной стратегии оказалось необязательным при принятии решений
Люди правильно определяют стратегию принятия успешного решения даже в случае, когда задание этого не предполагает, а исход является исключительно вероятностным, но не всегда ей пользуются.
N+1 06:58
Экономика
Греф оценил идею раздать деньги россиянам
Глава "Сбербанка" Герман Греф рассказал о невозможности раздать всем гражданам России деньги для поддержки в условиях кризиса из-за эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 09:01
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Общество
Лукашенко не проверялся на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проверялся на коронавируса и не собирается этого делать.
ТВ Центр 08:16
Общество
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин - рабочая группа при патриархе.
ТАСС 09:12
Общество
В Госдуме узаконят права соседей по даче
В Государственной думе РФ узаконят права соседей по даче.
Evo-rus.com 08:54
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $22 за баррель
Цены на нефть марки Brent упали ниже $22 за баррель, 21 апреля свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
ИА Красная Весна 04:57
Авто
В России попали под отзыв автомобили Mercedes-Benz
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Car.ru вчера в 05:11
Политика
Турция отложила введение ЗРС С-400 в эксплуатацию из-за коронавируса
Западные издания со ссылкой на источники в правительстве Турции сообщают о том, что в Анкаре приняли решение по приостановке введения в эксплуатацию российских ЗРС С-400.
Военное дело 03:31
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Политика
В Кремле оценили последствия кризисных проявлений в экономике
Песков подчеркнул, что трудности, вызванные пандемией нового коронавируса, негативно отразились на жизнь во всем мире: «Разумеется, сама по себе ситуация, связанная с коронавирусом, не могла оставить нашу страну в стороне от кризисных условий».
ИА Красная Весна 08:38
Общество
Вахтовик из Башкирии заразил коронавирусом работников рудника на Алтае
Как сообщает "Интерфакс", положительный результат на COVID-19 вахтовик сдал на прошлой неделе, после этого коронавирусом заразилось ещё 36 работников промплощадки рудника, который принадлежит АО "Сибирь-Полиметаллы".
UfaTime.ru 05:53
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Общество
Коронавирус выявлен уже в 27 районах Нижегородской области
Случаи заражения коронавирусом подтверждены в 27 районах и городских округах (включая Нижний Новгород) Нижегородской области.
Время Н 18 апреля в 10:58