В Москве с 12 мая вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте и других общественных местах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

В Москве с 12 мая вводится масочный режим

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