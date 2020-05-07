Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве с 12 мая вводится масочный режим

В Москве с 12 мая вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте и других общественных местах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».
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В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:42

Меры контроля за передвижением по Москве останутся в силе

РИА Новости06:05

Москва: с 12 мая за нахождение в транспорте без маски и перчаток будут штрафовать

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Собянин обязал москвичей носить маски и перчатки в общественном транспорте

Москва 2405:41

В Москве станет обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах

Интерфакс05:20

В Москве с 12 мая вводится масочный режим

RT на русском08:25

Ношение масок и салют без зрителей. Новые меры против коронавируса в Москве

ТАСС06:12
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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