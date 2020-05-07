Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСобянин ввел обязательное ношение масок

1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавруса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.
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Москва: с 12 мая за нахождение в транспорте без маски и перчаток будут штрафовать

Вести.Ru07:06

Ношение масок и салют без зрителей. Новые меры против коронавируса в Москве

ТАСС06:12

Собянин сообщил о сохранении пропусков после введения масочного режима

РБК06:26

Сергей Собянин: В московском метро будет введен масочный режим

Агентство Москва05:21

В Москве станет обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах

Интерфакс05:20

Меры контроля за передвижением по Москве останутся в силе

РИА Новости06:05

Собянин обязал москвичей носить маски и перчатки в общественном транспорте

Москва 2405:41
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Общество

Попова назвала три этапа снятия ограничений

Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru вчера в 09:44
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Космос

Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра

Найдена ближайшая к Земле чёрная дыра. Она располагается на расстоянии около тысячи световых лет от нашей планеты.
Ferra вчера в 14:09
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Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась с женихом

Российская актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что около года назад рассталась с женихом — 33-летним танцором и постановщиком Константином Мякиньковым.
News.ru вчера в 08:30
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Здоровье

Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

РИА Новости 07:29
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Гаджеты

Поддержка двух SIM-карт 5G, 144 Гц и максимальная производительность. Представлена флагманская SoC MediaTek Dimensity 1000+

Dimensity 1000+ не только поддерживает ведущую технологию 5G, но и является первой в мире однокристальной системой, которая может работать с двумя SIM-картами 5G.
iXBT.com 04:40
Общество

Минпросвещения обсуждает перенос сроков ЕГЭ

Дата начала сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока запланирована на 8 июня, сообщили в министерстве просвещения.
BFM.ru вчера в 06:54
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Происшествия

В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 08:06
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Общество

Вирусолог оценил риски распространения коронавируса летом

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что летом распространение коронавируса пойдет на спад.
Политическая Экспертиза 04:41
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Общество

Собянин: с 12 числа в Москве заработают все промпредприятия

C 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия, благодаря чему на работу смогут выйти около полумиллиона жителей города.
Вести.Ru вчера в 09:36
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Хоккей

«Подбегаю к скамейке „Рейнджерс“ меняться – вся команда стоит у бортика стеной и меня не пускает». Алексей Ковалев вышел в прямой эфир

Вчера Алексей Ковалев выходил в прямой эфир инстаграм-канала «Хоккей в курсе», который создал и ведет экс-форвард СКА, «Витязя» и «Адмирала» Антон Королев.
Sports.ru 05 мая в 12:19
Происшествия

Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге залили газировкой

Вести.Ru 06:41
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Общество

Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск

Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News вчера в 09:17
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Общество

Верховный суд Карелии оставил под стражей историка Дмитриева

Верховный суд Карелии не удовлетворил апелляцию на продление ареста главы карельского «Мемориала» 64-летнего Юрия Дмитриева.
Коммерсантъ 06:34
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Политика

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Происшествия

У «Омбудсмена полиции» Воронцова выпилили дверь и провели обыск

Интерфакс 03:34
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Здоровье

Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС

Правительство России было в курсе, что больницы в регионах страны не справятся с массовым поступлением больных в случае чрезвычайной ситуации.
MedikForum.ru 05 мая в 17:54
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Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
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Экономика

В России может закрыться до половины магазинов одежды

Москва, 7 мая 2020, 12:31 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России может привести к тому, что от трети до половины магазинов одежды и обуви могут закрыться.
REGNUM 05:31
Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
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Футбол

В Сети появились первые фотографии Сон Хын-Мина из армии

В Сети появились первые фотографии полузащитника "Тоттенхэма" Сон Хын-Мина в корейской армии.
Soccer.ru 02:09
Общество

Кто потерял работу, а кто доход за месяц самоизоляции: итоги опроса НГС

С начала самоизоляции бизнесмены говорили о падении доходов, и многие уже ощутили это на себе.
НГС 06:05
Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46
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Политика

Рейтинг Путина упал до исторического минимума

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, свидетельствует апрельское социологическое исследование «Левада-центра».
Sibnet Новости вчера в 10:49
7,6K
Общество

Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть

Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
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Армия и оружие

«Феникс»: флот НАТО может поплатиться за провокации в Баренцевом море

По сообщению Пентагона, в Баренцево море вошли три американских эсминца, судно снабжения и фрегат Великобритании.
Политическая Экспертиза 06:58
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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