Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСобянин ввел обязательное ношение масок

1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавруса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.
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В Москве решили ввести режим обязательного ношения масок и перчаток

РБК05:49

Собянин обязал москвичей носить маски и перчатки в общественном транспорте

Москва 2405:21

Мэр ввел «масочно-перчаточный» режим в столичном транспорте

Вести.Ru05:37

Сергей Собянин: В московском метро будет введен масочный режим

Агентство Москва05:21

В Москве обяжут носить маски и перчатки в общественном транспорте

РИА Новости05:49

В Москве станет обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах

Интерфакс05:20

Система пропусков Москве сохранится после введения «масочного» режима

ТАСС05:26
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
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Энергетика

Белоруссия рассматривает возможность поставок нефти из США через Польшу

Правительство Белоруссии считает возможными поставки в республику американской нефти через Польшу, обсуждение данного вопроса активизируется после снятия карантина, введенного из-за коронавируса на польской территории.
ТАСС 05:34
Футбол

Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом

Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:26
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Общество

ВШЭ объявила выговор заявившему о «либеральной сволоте» профессору

Высшая школа экономики объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву за нарушение правил университета, говорится в сообщении на сайте вуза.
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала, как дурачится с мужем на карантине

Певица Вера Брежнева опубликовала забавное видео, в котором вместе с мужем Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой подпевает строчке из песни про коронавирус.
Народные новости вчера в 13:53
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
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Общество

Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы

Lenta.ru вчера в 23:59
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Общество

С 18 мая в Крыму возобновит работу большинство предприятий

С 18 мая в Республике Крым сможет приступить к работе еще целый ряд предприятий.
Российская газета 04:35
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Общество

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Общество

Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировано 11 231 случай коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 05:00
Игры

По стопам PlayStation 4. Продано почти 60 млн консолей Nintendo Switch

Nintendo заявила, что планирует продать 19 миллионов игровых приставок Switch в текущем финансовом году Также было объявлено, что за первые шесть недель до выхода игры Animal Forest Friends было продано 13,41 миллиона копий.
iXBT.com 05:27
Здоровье

Главврач столичной поликлиники номер 180 скончалась от коронавируса

В Москве от коронавируса скончалась главный врач поликлиники № 180 Юлия Сергеева.
Вечерняя Москва 05:53
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Общество

Роспотребнадзор предложил три этапа снятия ограничений по коронавирусу

В ведомстве заявили, что снимать ограничения планируется в несколько этапов. Для начала гражданам будет разрешено заниматься спортом.
Metaratings вчера в 09:49
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Общество

На совещании с губернатором россиян назвали гопниками и слабыми умом

На совещании с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом.
Lenta.ru 05:47
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Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
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Общество

Росавиация расписала график вывозных рейсов до 15 мая

Федеральное агентство воздушного транспорта составило предварительный график так называемых вывозных авиарейсов до 15 мая для граждан России которые «зависли» за рубежом в связи с пандемией коронавируса.
Национальная служба новостей 05:04
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Экономика

Uniper отчиталась об инвестициях в «Северный поток-2»

Германский концерн Uniper направил на финансирование проекта "Северный поток-2" примерно 700 млн евро из обещанной суммы в 950 млн евро и верит в завершение проекта.
Вестник Кавказа 04:03
Игры

В России коллекционное издание Assassin’s Creed Valhalla выйдет без игры

В других регионах коллекционное издание Assassin's Creed Valhalla комплектуется Ultimate-версией тайтла, включающей сезонный пропуск и дополнительный контент.
CyberSport.ru 00:39
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Происшествия

Следователи выяснят обстоятельства смерти миллиардера Босова

В СК РФ устанавливают обстоятельства ЧП в подмосковном поселке. Там работают следователи "по факту смерти 52-летнего местного жителя".
Российская газета вчера в 12:07
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Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
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Космос

На Луне зафиксировали масштабные выбросы углерода

МИР 24 02:58
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В Северной Осетии скончался врач, лечивший больных коронавирусом

Gradus.pro вчера в 18:42
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Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
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Наука

Российские ученые завершили первую за 17 лет крилевую экспедицию

РИА Новости вчера в 15:54
Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

ИА Новороссия 04 мая в 14:23
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Шоу-бизнес

Анна Ковальчук показала подросшего сына от мужа-миллионера

Вторым мужем звезды сериала "Тайны следствия" стал миллионер Олег Капустин. В 2010 году актриса подарила любимому сына Добрыню.
Комсомольская правда вчера в 10:35
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Общество

В Италии объявили о создании первой в мире вакцины от коронавируса

Итальянские ученые объявили, что им удалось создать первую в мире действующую вакцину от коронавируса COVID-19, которая поможет в борьбе с пандемией.
Комсомольская правда вчера в 18:28
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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