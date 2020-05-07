Коронавирус
Lenta.ruСобянин ввел обязательное ношение масок
1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавруса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.
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Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Энергетика
Белоруссия рассматривает возможность поставок нефти из США через Польшу
Правительство Белоруссии считает возможными поставки в республику американской нефти через Польшу, обсуждение данного вопроса активизируется после снятия карантина, введенного из-за коронавируса на польской территории.
ТАСС 05:34
Футбол
Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом
Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:26
Общество
ВШЭ объявила выговор заявившему о «либеральной сволоте» профессору
Высшая школа экономики объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву за нарушение правил университета, говорится в сообщении на сайте вуза.
Forbes 01:34
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала, как дурачится с мужем на карантине
Певица Вера Брежнева опубликовала забавное видео, в котором вместе с мужем Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой подпевает строчке из песни про коронавирус.
Народные новости вчера в 13:53
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Общество
Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
Lenta.ru вчера в 23:59
Общество
С 18 мая в Крыму возобновит работу большинство предприятий
С 18 мая в Республике Крым сможет приступить к работе еще целый ряд предприятий.
Российская газета 04:35
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрировано 11 231 случай коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 05:00
Игры
По стопам PlayStation 4. Продано почти 60 млн консолей Nintendo Switch
Nintendo заявила, что планирует продать 19 миллионов игровых приставок Switch в текущем финансовом году Также было объявлено, что за первые шесть недель до выхода игры Animal Forest Friends было продано 13,41 миллиона копий.
iXBT.com 05:27
Здоровье
Главврач столичной поликлиники номер 180 скончалась от коронавируса
В Москве от коронавируса скончалась главный врач поликлиники № 180 Юлия Сергеева.
Вечерняя Москва 05:53
Общество
Роспотребнадзор предложил три этапа снятия ограничений по коронавирусу
В ведомстве заявили, что снимать ограничения планируется в несколько этапов. Для начала гражданам будет разрешено заниматься спортом.
Metaratings вчера в 09:49
Общество
На совещании с губернатором россиян назвали гопниками и слабыми умом
На совещании с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом.
Lenta.ru 05:47
Политика
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Общество
Росавиация расписала график вывозных рейсов до 15 мая
Федеральное агентство воздушного транспорта составило предварительный график так называемых вывозных авиарейсов до 15 мая для граждан России которые «зависли» за рубежом в связи с пандемией коронавируса.
Национальная служба новостей 05:04
Экономика
Uniper отчиталась об инвестициях в «Северный поток-2»
Германский концерн Uniper направил на финансирование проекта "Северный поток-2" примерно 700 млн евро из обещанной суммы в 950 млн евро и верит в завершение проекта.
Вестник Кавказа 04:03
Игры
В России коллекционное издание Assassin’s Creed Valhalla выйдет без игры
В других регионах коллекционное издание Assassin's Creed Valhalla комплектуется Ultimate-версией тайтла, включающей сезонный пропуск и дополнительный контент.
CyberSport.ru 00:39
Происшествия
Следователи выяснят обстоятельства смерти миллиардера Босова
В СК РФ устанавливают обстоятельства ЧП в подмосковном поселке. Там работают следователи "по факту смерти 52-летнего местного жителя".
Российская газета вчера в 12:07
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
Здоровье
В Северной Осетии скончался врач, лечивший больных коронавирусом
Gradus.pro вчера в 18:42
Шоу-бизнес
48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа
Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
Наука
Российские ученые завершили первую за 17 лет крилевую экспедицию
РИА Новости вчера в 15:54
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
ИА Новороссия 04 мая в 14:23
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук показала подросшего сына от мужа-миллионера
Вторым мужем звезды сериала "Тайны следствия" стал миллионер Олег Капустин. В 2010 году актриса подарила любимому сына Добрыню.
Комсомольская правда вчера в 10:35
Общество
В Италии объявили о создании первой в мире вакцины от коронавируса
Итальянские ученые объявили, что им удалось создать первую в мире действующую вакцину от коронавируса COVID-19, которая поможет в борьбе с пандемией.
Комсомольская правда вчера в 18:28