Коронавирус
РБКСобянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Соответствующий документ размещен на его официальном сайте.
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Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции
Агентство Москва08:18
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Общество
Собянин о коронавирусе: Уверен, город победит все проблемы
Собянин выразил уверенность, что Москва победит все проблемы и город вернется к нормальной жизни.
Политика
НАТО намерена углубить партнерство с Украиной и Грузией
НАТО планирует еще больше углублять свое партнерство с Украиной и Грузией, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Культура
Слепаков написал песню про коронавирус
Более двух миллионов просмотров собрал клип Семена Слепакова на новую песню о коронавирусе меньше, чем за сутки.
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Главы российских регионов в координации с комиссией правительства будут определять, насколько жестким или более гибким будет режим нерабочих дней, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter отреагировал на отмену боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
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Путин поручил установить в регионах специальный порядок передвижения
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан в связи с пандемией коронавируса.
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Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса
Американские медики получили первые результаты доклинических тестов новой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
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Интернет
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Политика
Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции
Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Политика
Кремль опроверг слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии
В Кремле опровергли заявление американского лидера Дональда Трампа о телефонной беседе президента России Владимира Путина с принцем Саудовской Аравии.
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
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Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Здоровье
Ученые рассказали, когда наступит пик эпидемии коронавируса в России
К несчастью, некоторые ученые отмечают, что осенью коронавирус может вновь вернуться.
Общество
Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
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Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Религия
В РПЦ допустили ограничение пасхальных служений трансляциями по ТВ
Представитель РПЦ уточнил, что в ближайшие дни перед страстной неделей патриарх Кирилл уточнит, будет ли возможность допускать людей на службы.
Общество
Вирусолог назвал условие для снижения распространения коронавируса в России
По данным на 2 апреля, в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3 548 человек.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
Армия и оружие
Токаев объявил призыв военнообязанных на специальные сборы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о призыве военнообязанных на специальные сборы.
Происшествия
Карельский историк Колтырин умер в тюремной больнице
В тюремной больнице в ожидании апелляционного решения по своему делу умер экс-директор Медвежьегорского районного музея, заместитель главы регионального отделения общества «Мемориал» Сергей Колтырин, который был осужден за педофилию.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Политика
Сменились главы трех северных регионов России
Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Футбол
В Белоруссии приостановили юниорские и юношеские чемпионаты
Ассоциация белорусской федерации футбола объявила о решении приостановить юниорские и юношеские чемпионаты страны.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
Политика
Следующая неделя в России может стать также нерабочей
Следующую неделю тоже планируют объявить в России нерабочей.
Происшествия
Вернувшихся из Дохи не выпускают из Пулково, но предлагают таинственный автобус. Туристы бунтуют и не хотят в «Зарю»
Застрявшие предполагают, что их хотят отправить в обсерватор пансионата «Заря» в Репино.
Кино
Скарлетт Йоханссон поделилась своим видением фильма «Черная Вдова»
В интервью Total Film, на которое ссылается издание «Союз», актриса поделилась своим видением фильма «Черная Вдова».