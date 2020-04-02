Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Соответствующий документ размещен на его официальном сайте.

Политика НАТО намерена углубить партнерство с Украиной и Грузией НАТО планирует еще больше углублять свое партнерство с Украиной и Грузией, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Культура Слепаков написал песню про коронавирус Более двух миллионов просмотров собрал клип Семена Слепакова на новую песню о коронавирусе меньше, чем за сутки.

Политика Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах Главы российских регионов в координации с комиссией правительства будут определять, насколько жестким или более гибким будет режим нерабочих дней, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Единоборства Макгрегор отреагировал на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter отреагировал на отмену боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Политика Путин поручил установить в регионах специальный порядок передвижения Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан в связи с пандемией коронавируса.

Общество Приняты правила оформления больничных на карантине для пожилых людей Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении порядка оформления больничных, а также назначения и выплаты пособий для людей старше 65 лет, которые находятся на карантине из-за коронавируса.

Интернет Обновлён рейтинг самых популярных браузеров в мире Обновлён рейтинг самых популярных браузеров в мире. Его составила компания Netmarketshare по данным за март 2020 года.

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Общество Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.

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Музыка Земфира выпустила новую песню «Крым» Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.

Происшествия Карельский историк Колтырин умер в тюремной больнице В тюремной больнице в ожидании апелляционного решения по своему делу умер экс-директор Медвежьегорского районного музея, заместитель главы регионального отделения общества «Мемориал» Сергей Колтырин, который был осужден за педофилию.

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