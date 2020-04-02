Коронавирус

РБКРБКСобянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Соответствующий документ размещен на его официальном сайте.
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В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции

РИА Новости12:31

Нарушение режима самоизоляции будет стоить москвичам пять тысяч рублей

NewInform08:27

Собянин утвердил штрафы до 5 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции в Москве

ТАСС08:56

Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции

Агентство Москва08:18

Собянин утвердил штрафы за нарушение режима изоляции

Коммерсантъ08:28

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Газета.Ru12:27

Штрафы за нарушение режима самоизоляции утвердили в Москве

Телеканал 360°08:27
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Собянин выразил уверенность, что Москва победит все проблемы и город вернется к нормальной жизни.
РИАМО 12:57
Политика

НАТО намерена углубить партнерство с Украиной и Грузией

НАТО планирует еще больше углублять свое партнерство с Украиной и Грузией, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
РИА Новости 13:15
Культура

Слепаков написал песню про коронавирус

Более двух миллионов просмотров собрал клип Семена Слепакова на новую песню о коронавирусе меньше, чем за сутки.
ToDay News Ufa вчера в 10:46
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Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах

Главы российских регионов в координации с комиссией правительства будут определять, насколько жестким или более гибким будет режим нерабочих дней, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 13:33
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Макгрегор отреагировал на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter отреагировал на отмену боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Lenta.ru 13:45
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Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:51
Наука

Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса

Американские медики получили первые результаты доклинических тестов новой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:19
Общество

Приняты правила оформления больничных на карантине для пожилых людей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении порядка оформления больничных, а также назначения и выплаты пособий для людей старше 65 лет, которые находятся на карантине из-за коронавируса.
РЕН ТВ 02:38
Интернет

Обновлён рейтинг самых популярных браузеров в мире

Обновлён рейтинг самых популярных браузеров в мире. Его составила компания Netmarketshare по данным за март 2020 года.
Ferra 11:43
Политика

Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции

Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Коммерсантъ 12:48
Фигурное катание

Фигуристка Туктамышева объявила о запуске своего реалити-шоу

Metaratings 12:44
Политика

Кремль опроверг слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии

В Кремле опровергли заявление американского лидера Дональда Трампа о телефонной беседе президента России Владимира Путина с принцем Саудовской Аравии.
РИА Новости 10:43
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
Здоровье

Ученые рассказали, когда наступит пик эпидемии коронавируса в России

К несчастью, некоторые ученые отмечают, что осенью коронавирус может вновь вернуться.
Pro Город Ярославль 08:37
Общество

Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
ToDay News Ufa 10:50
Политика

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:04
Религия

В РПЦ допустили ограничение пасхальных служений трансляциями по ТВ

Представитель РПЦ уточнил, что в ближайшие дни перед страстной неделей патриарх Кирилл уточнит, будет ли возможность допускать людей на службы.
РБК 13:40
Общество

Вирусолог назвал условие для снижения распространения коронавируса в России

По данным на 2 апреля, в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3 548 человек.
Известия 13:22
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform 02:33
Армия и оружие

Токаев объявил призыв военнообязанных на специальные сборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о призыве военнообязанных на специальные сборы.
Фергана 09:53
Происшествия

Карельский историк Колтырин умер в тюремной больнице

В тюремной больнице в ожидании апелляционного решения по своему делу умер экс-директор Медвежьегорского районного музея, заместитель главы регионального отделения общества «Мемориал» Сергей Колтырин, который был осужден за педофилию.
Коммерсантъ 11:18
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru 11:24
Футбол

В Белоруссии приостановили юниорские и юношеские чемпионаты

Ассоциация белорусской федерации футбола объявила о решении приостановить юниорские и юношеские чемпионаты страны.
Бомбардир.ру 12:47
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
РБК 08:36
Политика

В Китае смоделировали поражение Японии при попытке захвата Курил

Газета.Ru 07:16
Политика

Следующая неделя в России может стать также нерабочей

Следующую неделю тоже планируют объявить в России нерабочей.
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Происшествия

Вернувшихся из Дохи не выпускают из Пулково, но предлагают таинственный автобус. Туристы бунтуют и не хотят в «Зарю»

Застрявшие предполагают, что их хотят отправить в обсерватор пансионата «Заря» в Репино.
Фонтанка.Ру 10:07
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Скарлетт Йоханссон поделилась своим видением фильма «Черная Вдова»

В интервью Total Film, на которое ссылается издание «Союз», актриса поделилась своим видением фильма «Черная Вдова».
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