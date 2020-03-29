Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
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Сергей Собянин
В течение недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль.
— Сергей Собянин, мэр МосквыФонтанка.Ру 12:55

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