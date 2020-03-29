Коронавирус
Lenta.ruСобянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
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Введены дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы14:49
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Общество
Власти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции
Власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко
Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
Политика
Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
Здоровье
Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Экономика
Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России
Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
Политика
Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп предсказал сроки, когда США, по его словам, достигнут дна из-за коронавируса, передает РИА Новости.
Авто
В Казахстане запустили производство моделей Chevrolet Damas и Labo
Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
Армия и оружие
В армии России провели более 3,7 тыс. тестов на коронавирус
Более 3,7 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию было проведено военнослужащим ВС РФ, заболевших не выявлено, говорится бюллетене по санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах РФ, опубликованном в понедельник в газете "Красная Звезда".
Общество
Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса
Наука
Гуппи не соперничают за самку с братьями
Международная группа биологов из Технологического института имени Роуз-Халмана и Университета Торонто установили, что братья гуппи не конкурируют друг с другом за самок.
Футбол
«Челси» обсудил с «Реалом» вопрос трансфера Хакими
По данным британских СМИ, "Челси" контактировал с "Реалом", чтобы обсудить возможность перехода игрока в ближайшее трансферное окно.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Гаджеты
Micron планирует в этом году начать выпуск памяти HBM2
Micron в своём последнем финансовом отчёте поведала, что представит первую память HBM2 конце этого года.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Политика
Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
В Амурской области зарегистрирован случай коронавирусной инфекции
Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностью выздоровели 15 человек.
Культура
«Пионер» поддержит дебютантов. Шанс для воплощения мечты от лучшего кинотеатра ЗАО
«Пионер» уже поддерживал начинающих - выпустил в российский прокат «Тесноту» и «Дылду» Кантемира Балагова и «Мальчика русского» Александра Золотухина — работы учеников мэтра отечественного кино Александра Сокурова.
Авто
Новый Mitsubishi Pajero появится в 2021 году
Руководство Mitsubishi объявило о завершении выпуска внедорожника Pajero в прошлом году.
Наука
Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни
Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Общество
Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции на территории Китая в целом остановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление властей КНР.
Общество
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве
"До 21:00 30 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, снег, усиление северного ветра местами порывами 12–17 метров в секунду, налипание мокрого снега, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица", – сообщили в ведомстве.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
Энергетика
Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир
Пандемия коронавируса с невероятной скоростью разрушает транспортные и производственные цепочки, заставляет государства возвращать границы и перестраивать ключевые общественные институты, университеты стремительно переходят на удаленное обучение.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Политика
Песков рассказал, как готовилось обращение Путина
Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.