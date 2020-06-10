В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца

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