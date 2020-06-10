Коронавирус

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В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.
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Собянин назвал сроки планового перехода Москвы к нормальной жизни

РИА Новости05:48

Сергей Собянин: Москва будет выходить из режима самоизоляции два месяца

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Собянин: выход из ограничений в Москве займет два месяца

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Собянин назвал сроки перехода Москвы к нормальной жизни

РБК05:59
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Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
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Общество

Писатель Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом

Писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Анатолий Трушкин скончался в больнице, сообщает Telegram-канал Mash.
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Согласно экспертизе, Ефремов был пьян. По словам источников информагентств, в его крови нашли следы марихуаны и кокаина.
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Происшествия

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В СКР установили, что в ноябре 2018 года резервуар был введен в эксплуатацию комиссией под председательством главного инженера ТЭЦ-3 актом, утвержденным директором предприятия.
Коммерсантъ 05:36
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Армия и оружие

Названы сроки передачи флоту МРК с «Калибрами» «Грайворон»

Малый ракетный корабль проекта 21631 «Грайворон» будет передан Черноморскому флоту до конца 2020 года, в среду корабль начал швартовные испытания, сообщил официальный представитель ВМФ России капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.
Взгляд.ру 02:47
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Политика

Патрушев: Украина и Грузия получили от Запада не помощь, а зависимость

Ряд стран пережили «цветные революции», но вместо демократизации и процветания получили политическую дестабилизацию, рост коррупции и организованной преступности, экономический и социальный кризис, обеднение населения, а иногда и гражданские войны.
REGNUM 02:57
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IPhone 2022 получит 3-нанометровые SoC Apple A16 производства TSMC

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Экономика

Сбербанк назвал самые пострадавшие от карантинных ограничений регионы

Падение потребительских расходов в стране в связи с введением карантинных мер для сдерживания распространения коронавируса SARS-CoV-2, было крайне неравномерным по регионам.
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Муж Полины Гагариной впервые ответил на разговоры о разводе

Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе, которые прозвучали в СМИ в середине мая.
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Происшествия

Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
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Кино

HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН 03:21
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Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

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Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

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Экономика

В НИУ ВШЭ заявили, что мировая экономика рекордно снизится во втором квартале года

Мировая экономика покажет рекордное снижение во втором квартале 2020 года, а рост числа заболевших коронавирусом может привести к тому, что техническая рецессия мировой экономики станет полноценной.
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Заболеваемость внебольничной пневмонией в Петербурге выросла в 20 раз

В Петербурге в последнее время резко выросла заболеваемость внебольничной пневмонией.
78.ru вчера в 10:48
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Авто

Kia подняла цены в России на 5 моделей

Компания KIA подняла цены на пять своих моделей.
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В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж

В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
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Политика

Песков сообщил о планах Путина лично проголосовать по поправкам

Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции 1 июля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РБК 05:43
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Культура

24 июня на Мамаевом кургане пройдет патриотическая акция

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Авто

Skoda представила внедорожный универсал Octavia Scout

Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
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По словам Беглова, город может перейти ко второму этапу уже в конце июня: с этого времени в Северной столице начнут открываться библиотеки, фотоателье, стоматологические клиники, бани, парикмахерские.
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Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары

После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
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У новейшего атомного авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) отказала система для запуска самолетов палубной авиации.
Газета.Ru вчера в 13:37
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В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит

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БПК «Вице-адмирал Кулаков» проводит учения в Баренцевом море

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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