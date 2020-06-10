Коронавирус
ВедомостиСобянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца
В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.
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Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Общество
Писатель Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом
Писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Анатолий Трушкин скончался в больнице, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 04:13
Происшествия
Актер Михаил Ефремов признал вину по делу о ДТП со смертельным исходом
Согласно экспертизе, Ефремов был пьян. По словам источников информагентств, в его крови нашли следы марихуаны и кокаина.
Эхо Москвы вчера в 13:28
Происшествия
По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3
В СКР установили, что в ноябре 2018 года резервуар был введен в эксплуатацию комиссией под председательством главного инженера ТЭЦ-3 актом, утвержденным директором предприятия.
Коммерсантъ 05:36
Армия и оружие
Названы сроки передачи флоту МРК с «Калибрами» «Грайворон»
Малый ракетный корабль проекта 21631 «Грайворон» будет передан Черноморскому флоту до конца 2020 года, в среду корабль начал швартовные испытания, сообщил официальный представитель ВМФ России капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.
Взгляд.ру 02:47
Политика
Патрушев: Украина и Грузия получили от Запада не помощь, а зависимость
Ряд стран пережили «цветные революции», но вместо демократизации и процветания получили политическую дестабилизацию, рост коррупции и организованной преступности, экономический и социальный кризис, обеднение населения, а иногда и гражданские войны.
REGNUM 02:57
Гаджеты
IPhone 2022 получит 3-нанометровые SoC Apple A16 производства TSMC
Источники подтверждают, что в планы компании TSMC входит производство однокристальных систем Apple A16 для смартфонов iPhone и планшетов iPad.
iXBT.com 05:02
Экономика
Сбербанк назвал самые пострадавшие от карантинных ограничений регионы
Падение потребительских расходов в стране в связи с введением карантинных мер для сдерживания распространения коронавируса SARS-CoV-2, было крайне неравномерным по регионам.
РБК 05:58
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые ответил на разговоры о разводе
Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе, которые прозвучали в СМИ в середине мая.
Газета.Ru 08 июня в 06:37
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Кино
HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН 03:21
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
Экономика
В НИУ ВШЭ заявили, что мировая экономика рекордно снизится во втором квартале года
Мировая экономика покажет рекордное снижение во втором квартале 2020 года, а рост числа заболевших коронавирусом может привести к тому, что техническая рецессия мировой экономики станет полноценной.
ТАСС 05:40
Здоровье
Заболеваемость внебольничной пневмонией в Петербурге выросла в 20 раз
В Петербурге в последнее время резко выросла заболеваемость внебольничной пневмонией.
78.ru вчера в 10:48
Авто
Kia подняла цены в России на 5 моделей
Компания KIA подняла цены на пять своих моделей.
Автоновости дня вчера в 01:06
Общество
В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж
В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Политика
Песков сообщил о планах Путина лично проголосовать по поправкам
Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции 1 июля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РБК 05:43
Культура
24 июня на Мамаевом кургане пройдет патриотическая акция
МТВ онлайн вчера в 23:55
Авто
Skoda представила внедорожный универсал Octavia Scout
Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 03:13
Общество
Беглов рассказал о втором этапе снятия ограничений в Петербурге
По словам Беглова, город может перейти ко второму этапу уже в конце июня: с этого времени в Северной столице начнут открываться библиотеки, фотоателье, стоматологические клиники, бани, парикмахерские.
Городовой 05:07
Общество
Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары
После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
Lenta.ru 03:45
Шоу-бизнес
Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова
РИА Новости вчера в 18:43
Общество
Попова сообщила о сохранении масочного режима в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:06
Авто
Haval назвал дату продаж нового Haval H6
Марка Haval готовит к дебюту новое поколение самого популярного кроссовера бренда Haval H6.
Новые автомобили 06 июня в 23:13
Армия и оружие
Новейший и самый дорогой авианосец ВМС США вышел из строя
У новейшего атомного авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) отказала система для запуска самолетов палубной авиации.
Газета.Ru вчера в 13:37
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Коммерсантъ 05:36
Армия и оружие
БПК «Вице-адмирал Кулаков» проводит учения в Баренцевом море
Народные новости 08 июня в 13:41