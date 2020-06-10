Коронавирус

ВедомостиВедомостиСобянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца

В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Комментировать484

Подробнее о событии

Собянин: Москве нужно два месяца для выхода из ограничений, введенных из-за коронавируса

ТАСС06:05

Сергей Собянин: Москва будет выходить из режима самоизоляции два месяца

Вечерняя Москва05:55

Москве понадобится почти 2 месяца для полного выхода из ограничений – Собянин

Москва 2405:50

Собянин: Выход из ограничительных мер в Москве займет около двух месяцев

РИАМО05:47

Собянин: выход из ограничений в Москве займет два месяца

Коммерсантъ05:39

Москва будет выходить из коронавирусных ограничений около двух месяцев

Интерфакс05:52

Собянин попросил москвичей не подвергать себя риску в связи с COVID-19

РИА Новости06:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 07:42, Ашберн
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
206
Транспорт

ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

Новый метод тестирования водителей на трезвость направлен на обсуждение в Общественную палату РФ.
Российская газета 01:41
300
Происшествия

Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу

Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
ТАСС 04:00
640
Происшествия

Перечислены штрафы Ефремова за вождение

За джипом актера Михаила Ефремова числится 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей.
Lenta.ru 07:32
Политика

Лукашенко приедет в Москву на парад Победы

Lenta.ru 07:37
Армия и оружие

Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением

Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
253
Происшествия

СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске

По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 06:17
210
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
158
Происшествия

Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров

Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
114
Игры

В файлах беты новой Call of Duty: Black Ops нашли постер игры

Согласно предыдущим утечкам, следующая Call of Duty может стать продолжением, перезапуском или спин-оффом Black Ops, а события будут посвящены Холодной войне.
Игромания.ру вчера в 13:57
1
Кино

Вышел тизер фантастического фильма «Мы» по роману Замятина

Премьера запланирована на 2021 год. На YouTube появился первый тизер-трейлер вольной российской экранизации романа Евгения Замятина "Мы".
Piter.tv 07:01
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста.
Вести.Ru вчера в 03:22
31
Армия и оружие

БПК «Вице-адмирал Кулаков» проводит учения в Баренцевом море

Народные новости 08 июня в 13:41
1
Происшествия

МВД опровергло сообщения о пассажире в машине Ефремова в момент ДТП

Московский Комсомолец 05:02
379
Происшествия

Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию

Известия 07:27
21
Экономика

ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

В рамках сценария одной волны заболевания ОЭСР прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 6% в годовом выражении и рост на 5,2% в следующем году.
Интерфакс 04:12
Политика

Песков согласился с Патрушевым о попытке Запада расколоть общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, в котором тот рассказал о попытках Запада расколоть российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию.
РБК 05:35
3,6K
Футбол

Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
Sport.ru вчера в 10:44
Экономика

Китай намерен продать госдолг США из-за обесценивания доллара

Власти Китая планируют продать госдолг США из-за обесценивания доллара, пишут РИА Новости.В КНР считают, что ничем хорошим не кончится эмиссия долларов в США вместо решения экономических проблем.
Алтайская правда 06:47
584
Происшествия

Названа причина разлива нефтепродуктов в Норильске

По предварительным данным, причиной разлива нефтепродуктов в Норильске стала просадка бетонной площадки под резервуаром.
Газета.Ru 06:41
46
Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости вчера в 14:36
6,6K
Общество

Власти назвали число смертей от коронавируса в Москве в мае

Как отметили в департаменте, всего в мае 2020 года в Москве было зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5715 случаев больше, чем в мае 2019-го (9998).
RT на русском 07:12
16
Шоу-бизнес

Ани Лорак показала снимки с необычного дня рождения дочери

9 июня у Софии был день рождения. Звездная мама постаралась устроить для дорогой именинницы необычный праздник.
Летидор 07:30
Политика

Песков заявил, что олигархов в России не существует

Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике.
ТАСС 05:52
882
Общество

Журналистку Юлию Латынину вызвали в СК из-за письма «Альянса врачей»

Sota.vision 05:46
1
Политика

Лукашенко пообещал в нужное время привести всех в чувство

В Белоруссии не допустят государственного переворота и майдана. Об этом сегодня, 10 июня, на очередном совещании заявил Александр Лукашенко.
Евразия Daily 07:36
Общество

В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж

В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
679
Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
369
Политика

Путин призвал действовать на опережение в разработке информтехнологий

По мнению главы государства, занимаясь разработкой информтехнологий, следует соблюдать баланс — отсекать архаичные препоны, не нарушая при этом права пользователей.
NewInform 07:34
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
623
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное