Мэр Москвы Сергей Собянин против того, чтобы начать раздавать финансовую помощь на руки в условиях нерабочих дней, объявленных из-за коронавируса, так как это неподъемно для бюджетов регионов. "Вы знаете, там тоже дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета.

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул. Об этом он сообщил в эфире «Первого канала».

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Общество Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.

Общество Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.

Экономика Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России «Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Энергетика Путин рассказал, к каким рискам может привести ситуация на рынке нефти Президент России Владимир Путин в ходе телесовещания в пятницу выразил обеспокоенность, что сложившаяся на рынке нефти ситуация может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками, передает РИА «Новости».

Политика Лукашенко: коронавирус могут использовать для передела мира Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал подозрение, что «сильные мира сего» могут использовать ситуацию, которую белорусский лидер охарактеризовал как «коронавирусный психоз», для того чтобы переделить мир без войны.

Наука Первая вакцина от коронавируса прошла испытания В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.