Коронавирус

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул. Об этом он сообщил в эфире «Первого канала».
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Собянин выступил против выплат из бюджета россиянам за нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин против того, чтобы начать раздавать финансовую помощь на руки в условиях нерабочих дней, объявленных из-за коронавируса, так как это неподъемно для бюджетов регионов. "Вы знаете, там тоже дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета.
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