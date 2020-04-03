Коронавирус
ВедомостиСобянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул. Об этом он сообщил в эфире «Первого канала».
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин против того, чтобы начать раздавать финансовую помощь на руки в условиях нерабочих дней, объявленных из-за коронавируса, так как это неподъемно для бюджетов регионов. "Вы знаете, там тоже дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета.РИА Новости09:24
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