с чего всё началось

Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.

Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве

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