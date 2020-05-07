Коронавирус
РИА НовостиСобянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
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с чего всё началось
"Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте — только в масках, только в перчатках", — сказал он, в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, планируется ли введение дополнительных мер по соблюдению социальной дистанции в общественном транспорте.РИА Новости14:14
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Собянин заявил о необходимости ужесточать требования для передвижения по городу
Комсомольская правда14:40
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Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 23:17 — REGNUM Женщина, затушившая газировкой и пустыми бутылками Вечный огонь на Марсовом поле найдена сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге.
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РИА Новости 15:44
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В Московской области режим изоляции жителей продлен до 31 мая.
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REGNUM 04:15
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В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.
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Найдена ближайшая к Земле черная дыра
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Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
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Петрозаводск говорит 07:11
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КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
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Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом
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РИА Новости 05:25
Экономика
ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку
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