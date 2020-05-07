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РИА НовостиСобянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
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с чего всё началось
"Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте — только в масках, только в перчатках", — сказал он, в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, планируется ли введение дополнительных мер по соблюдению социальной дистанции в общественном транспорте.РИА Новостивчера в 14:14
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Собянин заявил о необходимости ужесточать требования для передвижения по городу
Комсомольская правдавчера в 14:40
Сергей Собянин: Необходимо ужесточать требования для передвижения по Москве
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