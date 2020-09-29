Собянин закрыл московские школы на каникулы с 5 по 18 октября
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым школы столицы с 5 по 18 октября закроются на двухнедельные каникулы.В источнике
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Сергей Собянин: Для снижения заболеваемости школы уйдут на двухнедельные каникулы
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:04