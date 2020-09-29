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Интерфакс
Интерфакс

Собянин закрыл московские школы на каникулы с 5 по 18 октября

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым школы столицы с 5 по 18 октября закроются на двухнедельные каникулы.В источнике
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ТАСС

Школьников в Москве отправят на каникулы с 5 по 18 октября

ТАСС02:20
Интерфакс

Собянин закрыл московские школы на каникулы с 5 по 18 октября

Интерфакс02:10
Российская газета

Коронавирус. 2 недели школьных каникул

Российская газета02:03
Агентство Москва

Сергей Собянин: Школьные каникулы продлят для сокращения заболеваемости

Агентство Москва02:04
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин: Для снижения заболеваемости школы уйдут на двухнедельные каникулы

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:04
РБК

Собянин объявил двухнедельные каникулы во всех московских школах

РБК02:05
РИА Новости

Собянин рассказал о работе детских садов в октябре

РИА Новости02:13

Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»
РИА Новости18:35
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Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Стэнли-2020

Звание лучшего снайпера плей-офф НХЛ — у одноклубника Кучерова Брейдена Пойнта, который забросил победную шайбу с передачи Никиты в решающем шестом матче финальной серии против «Далласа».
ИА Красная Весна23:45

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 74,50-78,00 руб./1$ - Банк «Русский Стандарт»

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 74,50-78,00 руб./1$, а по паре EUR/RUB - на уровне 88,00-91,00 руб./EUR, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.
Финмаркетвчера в 03:31

Пашинян пожаловался Меркель на позицию Турции по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора призвал канцлера Германии Ангелу Меркель повлиять на деструктивную позицию Турции по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба правительства Армении.
Взгляд.ру17:51
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Система Xbox Series X займет 200 ГБ

В новинку установят SSD-накопитель на 1 ТБ Журналистам портала «GameSpot» посчастливилось протестировать новинку современной консоли — Xbox Series X. По итогам первых тестов стало понятно, что под системные файлы, из 1 ТБ общего объема памяти, разработчики выделил аж 198 Гб.
Центральная Служба Новостей01:54
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