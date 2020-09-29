Система Xbox Series X займет 200 ГБ

В новинку установят SSD-накопитель на 1 ТБ Журналистам портала «GameSpot» посчастливилось протестировать новинку современной консоли — Xbox Series X. По итогам первых тестов стало понятно, что под системные файлы, из 1 ТБ общего объема памяти, разработчики выделил аж 198 Гб.