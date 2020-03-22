Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСобянин: метро не закроют из-за коронавируса

В Москве не будут закрывать метро из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, это невозможно сделать.
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Работа метро и информирование горожан: Сергей Собянин рассказал о ситуации в столице

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Власти Москвы не будут закрывать метро из-за коронавируса

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