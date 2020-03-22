Коронавирус
КоммерсантъСобянин: метро не закроют из-за коронавируса
В Москве не будут закрывать метро из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, это невозможно сделать.
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Работа метро и информирование горожан: Сергей Собянин рассказал о ситуации в столице
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:35
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Жесткого карантина в России в ближайшее время вводить не планируют
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В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Эпицентр землетрясения находился в 7 км от столицы на глубине 10 км. После сильного толчка произошло еще несколько меньшей силы.
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Эксперты предрекли закат лидерства США после пандемии
Пандемия коронавируса приведёт к остановке глобализации, закату лидерства США, росту националистических настроений, а также к созданию более устойчивой мировой экономической системы.
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Мальдини заразился коронавирусом
Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.
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В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею официально отменен
Чемпионат мира по хоккею среди мужских команд официально отменен. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
Политика
Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске
Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Армия и оружие
Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Спорт
Источник сообщил о подготовке переноса Олимпиады в Токио
Организаторы Летних Олимпийских игр в Токио готовятся к переносу соревнований из-за мировой пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека
Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
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Все меры безопасности, предписанные протоколом, соблюдаются. Членов семьи больного коронавирусом протестировали на наличие заболевания.
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Ранее в воскресенье сообщалось, что «Роскосмос» вывел на орбиту 34 британских спутника связи с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б».
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
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Сегодня православные отмечают праздник Сорока мучеников Севастийских. Какие запреты существуют на этот день, читайте в нашем материале.
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Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
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Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа
Коронавирусная инфекция будет распространяться по миру медленнее, чем грипп и атипичная пневмония (SARS), сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование американских, британских и голландских ученых.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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Эксперты развеяли мифы о турбированных двигателях
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Пьяный водитель на каршеринге протаранил ограждение на Красной площади
Нетрезвый водитель без прав на автомобиле каршеринга Nissan Qashqai протаранил ограждение на Красной площади в Москве, сообщает РЕН ТВ.
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Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.