Будьте в Плюсе
Главное
Ещё
США
Ещё
Интересное
Ещё
Политика
Ещё
Общество
Ещё
Экономика
Ещё
В мире
Ещё
Спорт
Ещё
Происшествия
Ещё
Культура
Ещё
Технологии
Ещё
Наука
Ещё
Авто
Ещё
реклама
ИнтерфаксИнтерфакс
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Аргументы и Факты
  • РЕН ТВ5:42
  • Пятый канал0:34
  • Вести.Ru4:03
  • Мой Брянск1:06
  • Piter.tv0:47
  • Деловое.ТВ0:45
  • Москва 240:43
Смотрите также
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.В источнике
React
664
811
Подробнее о событии
alt

Работа метро и информирование горожан: Сергей Собянин рассказал о ситуации в столице

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:35
alt

Власти Москвы не будут закрывать метро из-за коронавируса

ТАСС 01:46
alt

Собянин: Метро будет работать вне зависимости от ситуации с коронавирусом

Агентство Москва 01:39
реклама
реклама

Сенатор призвал понизить главного инфекциониста Ставрополья

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова должна быть понижена в должности и понести административную ответственность.
реклама

Патриарх Кирилл призвал оставаться людьми в условиях эпидемии

Несмотря на распространение инфекции, человек должен заботиться о ближних, особенно пожилых людях, которые порой даже не могут самостоятельно купить продукты, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл в воскресенье после литургии в Переделкино в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского.
реклама
реклама
реклама
реклама

Лукашенко приказал бросить за границей безответственных белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против отправки чартерных рейсов за соотечественниками, которые застряли в других странах из-за закрытия границ и авиасообщения по причине пандемии коронавируса.

Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
реклама

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.