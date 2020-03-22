Патриарх Кирилл призвал оставаться людьми в условиях эпидемии

Несмотря на распространение инфекции, человек должен заботиться о ближних, особенно пожилых людях, которые порой даже не могут самостоятельно купить продукты, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл в воскресенье после литургии в Переделкино в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского.