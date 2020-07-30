Общество
Комсомольская правдаСобянин заявил, что День города в Москве находится под вопросом
Московский мэр Сергей Собянин в четверг, 30 июля, заявил, что День города в Москве пока под вопросом из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
"Так как у нас нет полной уверенности, что мы сможем провести День города, что позволит это эпидемиологическая ситуация, хотя я очень надеюсь и вероятность того, что День города будет проведен, масштабно проведен, очень высокая, поэтому мы, конечно, начинаем, потихоньку готовиться к этому большому мероприятию", - сказал Собянин в эфире канала "Россия 24".РИА Новости09:47
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Политика
Россия требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам
МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства.
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Звезда «Дома−2» Саша Черно родила сына
Черно рассказала, что ее сын похож на нее. Ребенок родился примерно на 1,5 недели позже ориентировочного срока.
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Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.
Газета.Ru 10:51
Здоровье
Ученые назвали способ определить уровень холестерина по состоянию рук
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Актуальные Новости 28 июля в 22:04
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
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Коммерсантъ вчера в 13:36
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Lenta.ru вчера в 12:49
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
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Библиотека № 171 ждет в гости юных чародеев
Ждем наших юных магов и чародеев в гости, - пригласили сотрудники библиотеки № 171.
Ясенево вчера в 23:34
Технологии
Telegram подал жалобу на Apple в Еврокомиссию
Отмечается, что в жалобе еврокомиссару по вопросам конкуренции в Еврокомиссии Маргрет Вестагер Telegram, который используют свыше 400 млн человек, потребовал от Apple "разрешить пользователям загрузку софта за пределами AppStore".
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Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
Коммерсантъ 13:57
Экономика
В Ростовской области расширены меры поддержки для малого бизнеса
Депутаты Заксобрания Ростовской области по инициативе губернатора приняли поправки в закон о региональных налогах, которые касаются расширения мер поддержки компаний, пострадавших из-за пандемии коронавируса.
Donnews.ru 11:44
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Фигурное катание
Юлия Липницкая впервые показала фото новорожденной дочери
Российская 22-летняя фигуристка и самая молодая олимпийская чемпионка-одиночница Юлия Липницкая поделилась с поклонниками фотографией своей дочери, которая родилась месяц назад.
Экономика сегодня 07:28
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Гаджеты
Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 5 в России
Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 5 в России, который обойдется дороже, чем китайская версия.
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Политика
Главная соперница Лукашенко поделилась мнением о белорусизации и русском языке
Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Ленте.ру» поделилась мнением о белорусизации и русском языке.
Lenta.ru 12:43
Шоу-бизнес
«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась топлес для люксового бренда
Lenta.ru 13:58
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Недавно представители ВМС США выразили свои претензии по ледоколу "Иван Папанин" и тому факту, что на его борту размещены крылатые ракеты "Калибр".
Актуальные Новости 28 июля в 07:07
Политика
Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией
Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
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Шоу-бизнес
Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей
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Gazeta.SPb 11:43
Футбол
Уголовное дело возбудили в отношении президента ФИФА Инфантино
В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Вечерняя Москва 10:51
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Общество
Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»
Тверской суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в вопросе раскрытия информации об 11 советских прокурорах, которые входили в "тройки" НКВД.
Газета.Ru 11:19
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны.
Lenta.ru 05:53
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
Ведомости 11:51