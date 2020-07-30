Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаСобянин заявил, что День города в Москве находится под вопросом

Московский мэр Сергей Собянин в четверг, 30 июля, заявил, что День города в Москве пока под вопросом из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
"Так как у нас нет полной уверенности, что мы сможем провести День города, что позволит это эпидемиологическая ситуация, хотя я очень надеюсь и вероятность того, что День города будет проведен, масштабно проведен, очень высокая, поэтому мы, конечно, начинаем, потихоньку готовиться к этому большому мероприятию", - сказал Собянин в эфире канала "Россия 24
".
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