с чего всё началось

Московский мэр Сергей Собянин в четверг, 30 июля, заявил, что День города в Москве пока под вопросом из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Собянин заявил, что День города в Москве находится под вопросом

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Футбол Уголовное дело возбудили в отношении президента ФИФА Инфантино В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.