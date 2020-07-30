с чего всё началось

Московский мэр Сергей Собянин в четверг, 30 июля, заявил, что День города в Москве пока под вопросом из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Собянин заявил, что День города в Москве находится под вопросом

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