Политика
ИзвестияСобянин оценил итоги выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие 8 сентября выборы в Мосгордуму самыми конкурентными и эмоциональными за последнее время. Градоначальник поздравил новоизбранных депутатов и выразил надежду на дальнейшую конструктивную работу на пользу Москвы и жителей столицы.
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В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту.
— Сергей Собянин, мэр МосквыВедомости 19:13
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Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Коммерсантъ 21:08
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с Порье
Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с американцем Дастином Порье и вновь защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Телеканал 360° вчера в 16:47
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Политика
Игорь Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ
Первое альтернативное телевидение 11:08
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма 02:42
Баскетбол
Базаревич останется главным тренером сборной России по баскетболу
Российский специалист Сергей Базаревич продолжит работу со сборной России по баскетболу, об этом сообщил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Sport.ru 16:00
Политика
Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области
Коммерсантъ Самара 13:44
Общество
В Японии 900 тысяч домов обесточены из-за тайфуна
По меньшей мере 10 жителей регионов Японии пострадали из-за тайфуна «Факсай», 900 тыс. домов обесточены. Об этом сообщает агентство Kyodo.
RT на русском 19:52
Политика
Хорохордин набирает 59,24% голосов на выборах главы Алтая
РИА Новости 18:02
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха
Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 15:46
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Происшествия
На Таймыре обнаружили пропавший в августе вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2, который пропал после вылета 11 августа с базы в поселке Коротчаево в Новом Уренгое, найден на севере Красноярского края.
Российская газета 04:57
Общество
Импортер Alianta Group открывает свои магазины
Импортер Alianta Group открывает свои магазины Растущие объемы прямого импорта вина крупными ритейлерами вынуждают дистрибуторов создавать собственные розничные сети, чтобы гарантировать продажи.
Коммерсантъ 18:41
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Экономика
LG откладывает трубку
Компания почти прекратила поставки смартфонов в Россию Южнокорейская LG, входящая в топ-10 крупнейших производителей смартфонов в мире, может уйти из этого сегмента российского рынка.
Коммерсантъ 18:41
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Политика
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами.
RT на русском вчера в 09:58
Общество
К Владивостоку пришвартовался самый большой в истории города лайнер
К причалам морского вокзала Владивостока пришвартовался самый большой в истории города лайнер - "Spectrum of the Seas", передает ОТР.
Общественное телевидение России 18:47
Хоккей
«Монреаль» не планирует возвращать Маркова
Генменеджер "Монреаль Канадиенс" Марк Бержевен сообщил,ч то канадский клуб не будет возвращать 40-летнего защитника Андрея Маркова .
Sport.ru 18:59
Политика
Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет
Век 06 сентября в 06:35
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»
Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Наука
Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Политика
Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии
Российская газета 15:48
Политика
Порошенко высмеяли за слова о причастности к обмену заключенными
Экс-президент Украины Петр Порошенко попал под шквал критики после публикации поста о своей причастности к обмену заключенными между Россией и Украиной.
Наша версия 03:47
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51