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Газета.Ru
Газета.Ru

Собянин заявил, что бюджет Москвы потерял 500 млрд рублей из-за COVID-19

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Интерфакс - Россия
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1" рассказал, что столичный бюджет потерял порядка 500 млрд рублей доходов из-за пандемии коронавируса. "Бюджету нанесен огромный удар во время пандемии, в этом году мы не досчитаемся доходов где-то 500 млрд", - отметил градоначальник.В источнике
С чего всё началось
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Собянин: из-за самолечения умирают почти 100 процентов пациентов

Мы видим, что Европа закрывается.
Вести.Ru5 ноября в 13:08
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Правительство увеличит расходы на нацпроекты и борьбу с пандемией

Газета.Ru09:11
РИАМО

Москва в ближайшие три года займет у государства более 700 млрд рублей

РИАМО5 ноября в 13:42
Вечерняя Москва

Власти Москвы заявили об огромном ущербе бюджету из-за коронавируса

Вечерняя Москва00:38
Москва 24

Пандемия нанесла огромный ущерб бюджету Москвы – Собянин

Москва 2400:15
Российская газета

Москва не сократит соцпрограммы из-за коронавируса

Российская газета5 ноября в 14:29
ИА Красная Весна

Пандемия коронавируса нанесла бюджету Москвы огромный ущерб — Собянин

ИА Красная Весна02:07
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Мэр Москвы: Ни одна социальная программа в проекте бюджета на 2021 год не будет урезана

Агентство Москва5 ноября в 13:33

В Коми появится амбулаторный центр для пациентов с коронавирусом

Амбулаторный центр для пациентов с коронавирусом организуют в Коми, в него пациентов для назначения лечения будут привозить специальные такси с водителями, уже переболевшими коронавирусом, сообщил в воскресенье глава республики Владимир Уйба.
В Коми появится амбулаторный центр для пациентов с коронавирусом
ТАСС10:41

МО Азербайджана сообщило о ликвидации должностных лиц противника

В результате авиаударов, нанесённых штурмовиками Су-25 ВВС Азербайджана с применением БПЛА, были разрушены траншеи и укрытия противника, уничтожены его высокопоставленные должностные лица, — сообщили в пресс-службе военного ведомства.
News.ru07:49

Глава правительства в Триполи поздравил Байдена с победой на выборах в США

Глава Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи Файез Аль-Саррадж поздравил Джо Байдена и вице-президента Камиллу Харрис с их победой на президентских выборах в США, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел ПНС Мухаммед аль-Киблави, 8 ноября сообщает телеканал Al Wasat.
ИА Красная Весна10:22

Саратовцам пообещали бесплатные лекарства для лечения коронавируса

Местные чиновники поясняют, что каждый заболевший коронавирусом и пневмонией житель Саратовской области, проходящий лечение амбулаторно, получит бесплатные лекарства на сумму 7 тыс. 900 руб. на одного человека.
Московский Комсомолец09:10