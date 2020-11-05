Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1" рассказал, что столичный бюджет потерял порядка 500 млрд рублей доходов из-за пандемии коронавируса. "Бюджету нанесен огромный удар во время пандемии, в этом году мы не досчитаемся доходов где-то 500 млрд", - отметил градоначальник.

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