Собянин заявил, что бюджет Москвы потерял 500 млрд рублей из-за COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1" рассказал, что столичный бюджет потерял порядка 500 млрд рублей доходов из-за пандемии коронавируса. "Бюджету нанесен огромный удар во время пандемии, в этом году мы не досчитаемся доходов где-то 500 млрд", - отметил градоначальник.В источнике
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