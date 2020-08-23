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Интерфакс
Интерфакс

Собянин заявил, что коронавирус в Москве не отступает

Коронавирус в столице не отступает, ждать всеобщей вакцинации придется еще не один месяц, заявил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.В источнике
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РИАМО

Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

РИАМО02:35
Московский Комсомолец

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Московский Комсомолец01:41
РИА Новости

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве стабильной

РИА Новости01:46
ТАСС

Собянин назвал ситуацию с распространением коронавируса в Москве по-хорошему стабильной

ТАСС01:46
Интерфакс

Собянин заявил, что коронавирус в Москве не отступает

Интерфакс01:46
Москва 24

Собянин назвал хорошей ситуацию с распространением COVID-19 в Москве

Москва 2402:00
Агентство Москва

Сергей Собянин: До массовой вакцинации от коронавируса необходимо соблюдать меры предосторожности

Агентство Москва01:37

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
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Лихтенштейн через ЕСПЧ требует у Чехии вернуть конфискованные земли

Лихтенштейн направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с конфискацией земель княжества по итогам Второй мировой войны на основе чехословацких декретов Бенеша, пишет газета Financial Times.
RT на русскомвчера в 08:49
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Иран получил новые данные с «черных» ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с «черных» ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракетой, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известия06:54
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Минздрав отказался от тестирования водителей на хронический алкоголизм

Ранее Минздрав представил поправки к приказу о порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей, в которых ввел новый обязательный тест на хронический алкоголизм.
Planet Today20 августа в 03:52
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Двое подростков погибли и двое ранены в ДТП под Волгоградом

В Волгограде следственное управление и облпрокуратура начали проверку по факту дорожной аварии в Городищенском районе области, в результате которой погибли двое подростков 16 и 14 лет, еще двое госпитализированы с травмами.
Российская газета05:13
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