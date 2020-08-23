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Интерфакс
Интерфакс

Собянин заявил, что коронавирус в Москве не отступает

Коронавирус в столице не отступает, ждать всеобщей вакцинации придется еще не один месяц, заявил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.В источнике
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РИАМО

Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

РИАМО02:35
Москва 24

Собянин назвал хорошей ситуацию с распространением COVID-19 в Москве

Москва 2402:00
Агентство Москва

Сергей Собянин: До массовой вакцинации от коронавируса необходимо соблюдать меры предосторожности

Агентство Москва01:37
ТАСС

Собянин назвал ситуацию с распространением коронавируса в Москве по-хорошему стабильной

ТАСС01:46
Интерфакс

Собянин заявил, что коронавирус в Москве не отступает

Интерфакс01:46
Московский Комсомолец

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Московский Комсомолец01:41
РИА Новости

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве стабильной

РИА Новости01:46

Россия решила заключить с Белоруссией контракт на поставку вертолетов

Россия планирует заключить контракт с Белоруссией на поставку вертолетной техники республике, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Взгляд.ру06:27
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Правоохранители ликвидировали двух боевиков в Ингушетии

Ликвидированные правоохранителями 23 августа в селении Троицкое Сунженского района Ингушетии два боевика были сторонниками "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), сообщил Национальный антитеррористический комитет.
Газета.Ru05:42
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