Собянин заявил, что коронавирус в Москве не отступает
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Коронавирус в столице не отступает, ждать всеобщей вакцинации придется еще не один месяц, заявил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.В источнике
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