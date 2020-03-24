Коронавирус

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Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
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Собянин: реальной картины об уровне заражения коронавирусом в регионах России нет

ТАСС08:34

Собянин: реальной картины распространения коронавируса нет

Ведомости07:23

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

РИА Новости07:52

Собянин заявил об отсутствии понимания реальной картины по коронавирусу

РБК08:38

Собянин доложил Путину о высокой динамике развития коронавируса

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Собянин заявил об отсутствии реальных данных по зараженным коронавирусом

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Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

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