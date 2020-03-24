с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Политика На Рефата Чубарова в Крыму завели уголовное дело Председателя запрещенного в России "Меджлиса" обвиняют в организации массовых беспорядков с насилием в Крыму В Крыму в отношении председателя запрещенного в РФ «Меджлиса» возбудили уголовное дело.

Футбол Агент подтвердил, что Мартинш может возглавить «Локомотив» Известный футбольный агент Санчо Фрейтас, который представляет интересы действующего наставника "Олимпиакоса" Педро Мартинша, подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что его клиент может покинуть Грецию и перебраться в Россию.

Общество Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.

Политика Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавируса Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовится к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.

Политика Путин примет участие в экстренном саммите G20 "26 марта с.г. президент Российской Федерации Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", - отметили в Кремле.

Авто Volkswagen приостановит производство автомобилей в России «В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.

Общество Бизнесу Москвы дали отсрочку по налогам и арендным платежам Срок оплаты аренды за апрель, май и июнь компаниям в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма, которые арендуют у Москвы земельные участки и нежилые объекты.

Политика Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17 Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.