Коронавирус

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Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
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с чего всё началось
Не все регионы понимают масштаб и угрозу распространения коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с участием Владимира Путина, говорится
 в сообщении на сайте Кремля.
Forbes08:10

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Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

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Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

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