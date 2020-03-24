Коронавирус

Москва 24Москва 24Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Сергей Собянин сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет из-за низкого объема тестирования. Об этом он заявил на совещании по вопросам здравоохранения, на котором присутствовал Владимир Путин.
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с чего всё началось
Не все регионы понимают масштаб и угрозу распространения коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с участием Владимира Путина, говорится
 в сообщении на сайте Кремля.
Forbes08:10

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Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

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Собянин: реальной картины распространения коронавируса нет

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Собянин предупредил о проблемах из-за коронавируса

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РБК08:38
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Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
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Три военнослужащих американского авианосца заболели коронавирусом

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