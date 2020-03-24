Коронавирус
Москва 24Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет
Сергей Собянин сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет из-за низкого объема тестирования. Об этом он заявил на совещании по вопросам здравоохранения, на котором присутствовал Владимир Путин.
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с чего всё началось
Не все регионы понимают масштаб и угрозу распространения коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с участием Владимира Путина, говорится в сообщении на сайте Кремля.Forbes08:10
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Авто
Volkswagen приостанавливает производство в России
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Экономика
Эксперты ухудшили прогноз по потерям авиакомпаний из-за коронавируса
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Общество
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«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
Происшествия
Хоккеист впал в кому после избиения в городе Видное
В городе Видное хоккеиста Евгения Ермишина избили на банкете в ресторане до состояния комы.
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В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом
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Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
Ледовый каток в Мадриде превратили в морг из-за коронавируса
Вместимость катка в торговом центре «Ледовый Дворец» (Palacio de Hielo), который будет функционировать в качестве морга, оценена в 1,8 тысячи человек.
Политика
Трамп считает коронавирус не страшнее машин
Именно к Пасхе, как заявил Дональд Трамп, страна должна открыться и снова «рваться в бой».
Здоровье
Представитель ВОЗ в России назвала два главных симптома коронавируса
Сильно осложненное дыхание с сухим кашлем и высокая температура – основные симптомы коронавируса, остальные признаки могут говорить и о других инфекциях, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Происшествия
Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Игры
Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Наука
В Австралии нашли древнейшего предка многих современных животных
В Австралии обнаружили в окаменелостях самого древнего предка многих современных живых организмов, в это число может входить и человек.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек
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Кино
«Волк с Уолл-стрит» стал фильмом с наибольшим количеством ругательств
Общество
Кинотеатры оценили рекомендации закрыть залы в регионах из-за вируса
Владельцы кинотеатров поддерживают решение правительства, рекомендовавшего регионам обеспечить закрытие развлекательных центров в связи с пандемией коронавируса.
Политика
В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован
В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани
Двух мужчин, нарушивших режим карантина и улетевших из Краснодарского края на Средний Урал, нашли с помощью правоохранительных органов.
Экономика
Минсельхоз допустил обнуление пошлин на импортные продукты
В пресс-службе Минсельхоза РБК подтвердили, что министерство для сдерживания цен на социально значимые продукты «рассматривает возможность инициирования вопроса об обнулении импортных пошлин на отдельные группы товаров и сырья для производства продукции АПК».
Общество
Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус распространяется в столице с высокой скоростью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Три военнослужащих американского авианосца заболели коронавирусом
Три военнослужащих ВМС США на авианосце «Теодор Рузвельт» заболели новым коронавирусом.