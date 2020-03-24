Коронавирус
РИА НовостиСобянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
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с чего всё началось
Не все регионы понимают масштаб и угрозу распространения коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с участием Владимира Путина, говорится в сообщении на сайте Кремля.Forbes08:10
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