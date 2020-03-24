Коронавирус

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Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
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с чего всё началось
Не все регионы понимают масштаб и угрозу распространения коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с участием Владимира Путина, говорится
 в сообщении на сайте Кремля.
Forbes08:10

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Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Москва 2409:33

Собянин заявил об отсутствии понимания реальной картины по коронавирусу

РБК08:38

Собянин предупредил о проблемах из-за коронавируса

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Собянин заявил, что реальной картины по COVID-19 нет ни у кого

Интерфакс07:53

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

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Собянин заявил, что реальной картины об уровне заражения коронавирусом в регионах РФ нет

ТАСС08:34

Собянин: реальной картины распространения коронавируса нет

Ведомости07:23
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
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