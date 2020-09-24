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Газета.Ru
Газета.Ru

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве усложняется

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе наблюдается серьезный рост госпитализаций с коронавирусом, что усложняет ситуацию.В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
Помимо выявляемости, мы видим и серьёзный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. Нужно беречься, соблюдать требования врачей.
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Агентство Москва

Собянин назвал серьезным рост числа случаев госпитализации заболевших коронавирусной инфекцией

Агентство Москва13:39
ТАСС

Собянин назвал серьезным рост госпитализации заразившихся коронавирусом

ТАСС13:37
РБК

Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

РБК13:27
Коммерсантъ

Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве усложняется

Коммерсантъ13:27
RT на русском

Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

RT на русском13:25
Москва 24

Собянин назвал серьезным рост госпитализаций с коронавирусом в Москве

Москва 2413:24
РИА Новости

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