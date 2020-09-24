Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве усложняется
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе наблюдается серьезный рост госпитализаций с коронавирусом, что усложняет ситуацию.В источнике
Помимо выявляемости, мы видим и серьёзный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. Нужно беречься, соблюдать требования врачей.
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