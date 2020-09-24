Будьте в Плюсе
Главное
США
Видео
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Газета.Ru
Газета.Ru

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве усложняется

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе наблюдается серьезный рост госпитализаций с коронавирусом, что усложняет ситуацию.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

РБК13:56
Интерфакс

Собянин заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19

Интерфакс13:51
РИА Новости

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве усложнилась

РИА Новости13:23
ТАСС

Собянин назвал серьезным рост госпитализации заразившихся коронавирусом

ТАСС13:37
Коммерсантъ

Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве усложняется

Коммерсантъ13:27
Москва 24

Собянин назвал серьезным рост госпитализаций с коронавирусом в Москве

Москва 2413:24
Агентство Москва

Собянин назвал серьезным рост числа случаев госпитализации заболевших коронавирусной инфекцией

Агентство Москва13:39

ЦСКА обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккеисты ЦСКА одержали победу над череповецкой "Северсталью" в матче регулярного чемпионата КХЛ, форварды армейцев Максим Шалунов и Максим Мамин записали на свой счет три очка за результативность.
РИА Новости14:57

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
386

«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газета14:45
1

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUM12:02
316

Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русском12:33
5

Минобороны сообщило о почти 11 900 выздоровевших от коронавируса

По данным Минобороны на вечер 24 сентября, которые опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте ведомства, только за последние сутки после лечения выздоровели 42 военнослужащих.
Российская газета13:32
1