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ТАСС
ТАСС

Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса

"Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле, это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами", - сказал Собянин в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24".В источнике
С чего всё началось
Собянин добавил, что из-за разных сроков прохождения пандемии в регионах важна «настройка по регионам и иногда по городам и муниципалитетам», сообщает «Россия 24
».
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