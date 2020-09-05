"Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле, это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами", - сказал Собянин в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24".

С чего всё началось Собянин добавил, что из-за разных сроков прохождения пандемии в регионах важна «настройка по регионам и иногда по городам и муниципалитетам», сообщает « Россия 24 ». Вечерняя Москва 04:49