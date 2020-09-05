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ТАСС
ТАСС

Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса

"Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле, это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами", - сказал Собянин в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24".В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле, это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами.
С чего всё началось
— Сегодня говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна — это прохождение первой волны разными регионами, — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24
".
Life.ru05:36
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Путин оценил работу столичных служб в период пандемии
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