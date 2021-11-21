Около 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса в Москве получили поддержку властей в 2021 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В этом году около 25 тысяч предприятий Москвы малого и среднего бизнеса получили различного рода меры поддержки", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

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