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Собянин заявил, что власти поддержали около 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса

Около 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса в Москве получили поддержку властей в 2021 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В этом году около 25 тысяч предприятий Москвы малого и среднего бизнеса получили различного рода меры поддержки", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".В источнике

Подробнее о событии

Сергей Собянин: Около 25 тысяч московских предприятий воспользовались мерами поддержки в этом году
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:17
Мэр Москвы Собянин: 25 тысяч предприятий воспользовались мерами господдержки в 2021 году
Lenta.ru00:50
Собянин заявил, что власти поддержали около 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса
РИА Новости00:49
Около 25 тысяч столичных предприятий получили меры поддержки в 2021 году
Вечерняя Москва00:47
Собянин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса Москвы
Москва 2400:46
Около 25 тыс. предприятий МСБ Москвы получили меры поддержки в 2021 году
ТАСС00:39
Около 25 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса в Москве воспользовались мерами поддержки в 2021 году
Агентство Москва00:30

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