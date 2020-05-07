Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСобянин заявил о 300 тысячах заразившихся коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч.
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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия -24
" заявил, что реальное число зараженных коронавирусом в столице составляет 2-2,5% населения, то есть около 300 тыс. человек.
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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