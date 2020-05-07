Коронавирус
Lenta.ruСобянин заявил о 300 тысячах заразившихся коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия -24" заявил, что реальное число зараженных коронавирусом в столице составляет 2-2,5% населения, то есть около 300 тыс. человек.Газета.Ru09:40
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Общество
Режим изоляции продлен в Москве до 31 мая
Маски и перчатки станут обязательными при поездках на любых видах общественного транспорта, а также при посещении магазинов.
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Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд руб. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года.
Известия 13:18
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Происшествия
В Татарстане найден мертвым глава исполкома Сармановского района
Сегодня днем в лесопосадке близ Сарманово было найдено тело руководителя исполкома Сармановского района Татарстана Альфиса Мухаметгараева.
Реальное время 13:10
Общество
Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима
Ношение защищающих рот и нос масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге, заявил заместитель губернатора города Евгений Елин.
РБК 12:55
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит 07:11
Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru вчера в 14:55
Политика
Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
Коммерсантъ 13:27
Армия и оружие
Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета 02:27
Игры
Анонсирована Dirt 5
На презентации Inside Xbox анонсировали Dirt 5. Игра выйдет на Xbox Series X. Разработчики показали первый трейлер.
Cyber.sports.ru 11:14
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных.
Rambler News Service 11:54
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность подписания президентом России Владимиром Путиным указа о поэтапном выходе из самоизоляции.
Комсомольская правда 13:15
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Чтобы снять режим самоизоляции в Московской области, нужно убедиться, что распространение коронавируса в регионе остановлено, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24».
Вести ФМ вчера в 15:45
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Футбол
Стаховский: на Украине Тимощука не воспринимают положительно
Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал об отношении в своей стране к помощнику главного тренера «Зенита» Анатолию Тимощуку.
RT на русском 10:55
Происшествия
В Липецке BMW врезался в дерево и загорелся с водителем
Сегодня, 7 мая в четыре часа утра водитель на BMW у железнодорожного вокзала на полном ходу врезался в столб.
Kursk.com 02:48
Экономика
Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян
Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня 07:37
Игры
Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath
В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
CyberSport.ru 05:00
Экономика
Стоимость гречки в России в апреле выросла на 12%
Стоимость гречки в России в апреле по сравнению с мартом выросла на 12%, сахара - на 7,1%, риса - на 6,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.
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Здоровье
Названы суммы выплат работающих с коронавирусом донских медиков
Министр здравоохранения донского региона Татьяна Быковская назвала сумму доплат, которые получат медицинские работники, работающие с коронавирусом.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 07:45
Общество
Рудковская заявила о прекращении отношений с изданием StarHit
Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что больше не сотрудничает с изданием StarHit.
Москва 24 10:37
Общество
Список работающих предприятий в Ивановской области расширят с 12 мая
В Ивановской области расширят список предприятий, которые смогут продолжить работу с 12 мая.
NewInform 10:52
Общество
На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера
Администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» в социальной сети «ВКонтакте» по ошибке разместили фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны, сообщает 74.ru.
РБК 10:30
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35