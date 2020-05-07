с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч.

Собянин заявил о 300 тысячах заразившихся коронавирусом в Москве

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