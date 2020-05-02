Коронавирус
РБКСобянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России
В России эпидемия коронавируса развивается по европейскому сценарию, а не по китайскому. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».
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Происшествия
Дочь брошенного у подъезда в Москве пенсионера обратилась в Следственный комитет
Дочь московского пенсионера с подтвержденным коронавирусом, которого медики бросили возле подъезда, Елена Печурина обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей.
Известия 11:56
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Газета.Ru 12:01
Политика
Белый дом запретил главному инфекционисту США выступить в конгрессе
Белый дом запретил давать показания в конгрессе директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, доктору Энтони Фаучи.
РБК 00:04
Политика
Депутата из Югры исключили из ЕР после нападения на журналиста
Региональное отделение "Единой России" в Ханты-Мансийском автономном округе исключило из партии депутата думы Югорска Владимира Бендуса за нападение на общественника, сообщила пресс-служба реготделения.
РИА Новости 07:41
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Общество
Попова допустила ужесточение ограничительных мер после 11 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что власти могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу после 11 мая, если на майских праздниках граждане начнут массово нарушать режим самоизоляции.
Комсомольская правда вчера в 07:08
Футбол
Чемпион России по футболу предложил «раскулачить пару полковников»
Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор считает, что отсутствие футбольных команд в России не решит проблемы бюджетников.
Vprognoze.ru 04:46
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Луки.ру 30 апреля в 02:00
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
RT на русском 10:36
Общество
Минобороны сообщило о числе зараженных коронавирусом в рядах ВС России
Москва, 2 мая 2020, 21:50 — REGNUM В рядах Вооруженных сил Российской Федерации выявлено 1177 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 14:50
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
Общество
Лукашенко не проходил тест на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо.
Известия 13:51
Наука
Описан новый способ лечения коронавируса
Американские ученые из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии проанализировали иммунный ответ организма на заражение.
Российская газета 11:05
Кино
Братья Руссо займутся ремейком «Геркулеса» для Disney
Газета.Ru вчера в 04:31
Наука
Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса
Ученые указали, что у значительной части пациентов с COVID-19 проявляются тошнота и диарея, а в стуле переболевших обнаруживают вирусные частицы.
Вести.Ru 12:02
Футбол
Сегодня годовщина победы киевского «Динамо» в Кубке кубков. В финале был разгромлен «Атлетико»
Официальный Twitter УЕФА опубликовал сообщение, посвященное годовщине победе киевского «Динамо» в финале Кубка обладателей Кубков.
Спорт-Экспресс 06:14
Общество
В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
Еще 34 пациента с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве за минувшие сутки.
РИА Новости 15:23
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 01:04
Политика
Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
Общество
Елена Малышева купила скандальный американский особняк в кредит
Обновлено в 17:40 — добавлена информация от ФБК Напомним, ФБК нашёл у Малышевой роскошный особняк в штате Нью-Джерси — всего в 20 км от нью-йоркского района Манхэттен.
Секрет фирмы вчера в 07:29
Общество
В Москве число умерших с коронавирусом превысило 700 человек
В Москве умерли еще 34 пациента, у которых выявили коронавирус, сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
РБК 15:27
Происшествия
В Ленинградской области ликвидировали пожар на пилораме
РИА Новости 15:29
Общество
Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что сразу после достижения пика инфекции нельзя снимать ограничения.
Мой Брянск 05:43
Политика
В Афганистане начали освобождать пленных террористов
В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане.
Lenta.ru 15:06
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02