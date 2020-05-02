Коронавирус

ИзвестияИзвестияСобянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Собянин заявил о европейском сценарии развития ситуации с коронавирусом

РИА Новости07:28

Собянин заявил о европейском сценарии ситуации с COVID-19 в РФ

Москва 2406:38

Россия пошла по европейскому сценарию, ситуация с коронавирусом нестабильна

Вести.Ru05:43

Собянин рассказал, что ситуация с COVID-19 в России развивается по европейскому сценарию

Вечерняя Москва06:15

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в России развивается по сценарию Европы

ТАСС05:24

Собянин заявил о невозможности китайского варианта борьбы с коронавирусом

Московский Комсомолец05:19

Собянин заявил, что в России уже невозможен «китайский вариант» борьбы COVID-19

Интерфакс05:01
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:54, Ашберн
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Аргументы и Факты вчера в 17:35
91
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,2K
Финансы

Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн

Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
РБК 05:19
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Здоровье

Врач объяснил очереди из скорых у московских больниц

Ситуации с вереницами машин скорой помощи у столичных клиник связаны со специальным алгоритмом приема больных, рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1".
РИА Новости 08:36
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Происшествия

В Венесуэле 41 человек погиб при попытке заключенных сбежать из тюрьмы

РБК вчера в 21:38
Общество

Опрос показал, что россияне сделают сразу после отмены самоизоляции

Большинство жителей России ждут снятия режима самоизоляции и планируют сразу, как он закончится, прогуляться по городу и обнять родных и друзей.
News.ru 08:44
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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
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Происшествия

Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве

В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Известия 08:53
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Шоу-бизнес

На Бари Алибасова написали заявление в СК

РИА Новости 09:05
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Здоровье

В Саратовской области три дома ребенка закрыли на карантин

Минздрав Саратовской области со 2 мая закрыл на двухнедельный карантин все три подведомственных дома ребенка из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщил и.о. министра здравоохранения региона Олег Костин.
РИА Новости 07:07
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Футбол

Министр спорта РФ назвал условия возобновления сезона РПЛ

Если к маю все стороны согласуют действия, а также, если не будет запрета с федеральной стороны, мы обязательно возобновим чемпионат.
ГЛАС.RU 02:49
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
2,7K
Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок

Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва вчера в 00:20
2,7K
Фигурное катание

Анна Семенович оценила работу Этери Тутберидзе

Певица и бывшая фигуристка Анна Семенович выразила свое восхищение Этери Тутберидзе.
РИА Новости 06:00
Футбол

Российский футболист Давыдов не может вернуться на родину из Болгарии

Дни24 06:44
1
Общество

Медведев допустил изменения трудовых отношений из-за коронавируса

Лидер фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что на фоне пандемии COVID-19 могут стать востребованными новые формы занятости.
Моя Москва.онлайн вчера в 08:17
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Политика

Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину

Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
1,8K
Политика

Песков рассказал об охране здоровья Путина после заражения Мишустина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что охрана здоровья Владимира Путина находится на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
РЕН ТВ вчера в 09:59
3,3K
Наука

Грудное вскармливание снижает риск диабета после родов

Учёные из Корейского института передовых технологий обнаружили, что гормон пролактин не только увеличивает количество грудного молока у женщин, но и способствует появлению в поджелудочной железе клеток, отвечающих за выработку инсулина.
UfaTime.ru вчера в 12:12
Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
66
Общество

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 232 человека

Екатеринбург-ТВ вчера в 04:03
79
Общество

Евгений Куйвашев заявил, что носить маски обязательно даже на улице

Улица является общественным местом, значит, носить маску там обязательно, написал в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:58
15
Экономика

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
39
Политика

Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем

Президент РФ Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и обратится к россиянам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 09:16
284
Здоровье

«Вы не понимаете всю степень кошмара»: врач обратился к россиянам

Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман эмоционально обратился жителям с призывом соблюдать карантинные меры.
Московский Комсомолец 07:07
7
Общество

Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

Нагибин заявил, что во избежание риска для работников в пунктах по сортировке мусора нужно срочно создать отдельную цепочку вывоза отходов, в частности поставить отдельные мусорные контейнеры для масок и перчаток.
РБК 00:26
553
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
323
Здоровье

Куйвашев назвал причины низкой смертности от COVID-19 на Среднем Урале

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, почему в регионе такой низкий уровень смертности от коронавируса — всего один случай на 1016 пациентов.
АиФ Урал 08:59
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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