В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

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