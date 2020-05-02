Коронавирус
ИзвестияСобянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Читать в источнике
Оценить712
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:54, Ашберн
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Аргументы и Факты вчера в 17:35
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Финансы
Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
РБК 05:19
Здоровье
Врач объяснил очереди из скорых у московских больниц
Ситуации с вереницами машин скорой помощи у столичных клиник связаны со специальным алгоритмом приема больных, рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1".
РИА Новости 08:36
Общество
Опрос показал, что россияне сделают сразу после отмены самоизоляции
Большинство жителей России ждут снятия режима самоизоляции и планируют сразу, как он закончится, прогуляться по городу и обнять родных и друзей.
News.ru 08:44
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Происшествия
Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве
В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Известия 08:53
Шоу-бизнес
На Бари Алибасова написали заявление в СК
РИА Новости 09:05
Здоровье
В Саратовской области три дома ребенка закрыли на карантин
Минздрав Саратовской области со 2 мая закрыл на двухнедельный карантин все три подведомственных дома ребенка из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщил и.о. министра здравоохранения региона Олег Костин.
РИА Новости 07:07
Футбол
Министр спорта РФ назвал условия возобновления сезона РПЛ
Если к маю все стороны согласуют действия, а также, если не будет запрета с федеральной стороны, мы обязательно возобновим чемпионат.
ГЛАС.RU 02:49
Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок
Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва вчера в 00:20
Фигурное катание
Анна Семенович оценила работу Этери Тутберидзе
Певица и бывшая фигуристка Анна Семенович выразила свое восхищение Этери Тутберидзе.
РИА Новости 06:00
Общество
Медведев допустил изменения трудовых отношений из-за коронавируса
Лидер фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что на фоне пандемии COVID-19 могут стать востребованными новые формы занятости.
Моя Москва.онлайн вчера в 08:17
Политика
Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину
Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Политика
Песков рассказал об охране здоровья Путина после заражения Мишустина
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что охрана здоровья Владимира Путина находится на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
РЕН ТВ вчера в 09:59
Наука
Грудное вскармливание снижает риск диабета после родов
Учёные из Корейского института передовых технологий обнаружили, что гормон пролактин не только увеличивает количество грудного молока у женщин, но и способствует появлению в поджелудочной железе клеток, отвечающих за выработку инсулина.
UfaTime.ru вчера в 12:12
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Общество
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 232 человека
Екатеринбург-ТВ вчера в 04:03
Общество
Евгений Куйвашев заявил, что носить маски обязательно даже на улице
Улица является общественным местом, значит, носить маску там обязательно, написал в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:58
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
Политика
Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем
Президент РФ Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и обратится к россиянам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 09:16
Здоровье
«Вы не понимаете всю степень кошмара»: врач обратился к россиянам
Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман эмоционально обратился жителям с призывом соблюдать карантинные меры.
Московский Комсомолец 07:07
Общество
Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом
Нагибин заявил, что во избежание риска для работников в пунктах по сортировке мусора нужно срочно создать отдельную цепочку вывоза отходов, в частности поставить отдельные мусорные контейнеры для масок и перчаток.
РБК 00:26
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
Здоровье
Куйвашев назвал причины низкой смертности от COVID-19 на Среднем Урале
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, почему в регионе такой низкий уровень смертности от коронавируса — всего один случай на 1016 пациентов.
АиФ Урал 08:59