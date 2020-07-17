В Москве уже 60% жителей обладают коллективным иммунитетом от коронавируса, сообщил РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. "И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения", - сказал собеседник агентства.

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Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — сказал Собянин (цитата по «РИА Новости»).

Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей

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