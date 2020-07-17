Коронавирус
RT на русскомСобянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы
В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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с чего всё началось
В Москве уже 60% жителей обладают коллективным иммунитетом от коронавируса, сообщил РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. "И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения", - сказал собеседник агентства.РИА Новости06:18
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Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете
С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.
Daily Storm 04:42
Общество
В «Р-Фарм» рассказали о планах поставлять вакцину во множество стран
Репик добавил, что «Р-Фарм» будет выступать в роли «своего рода хаба для поставок вакцины в огромное количество стран — в 30—50 стран».
RT на русском 10:44
Общество
«Ощущение чуда»: журналистка из США рассказала о путешествии на Алтай
Американская журналистка, автор путевых очерков и книги "Затерянные пианино Сибири" Софи Робертс в статье в WSJ поделилась впечатлениями от поездки в Сибирь.
РИА Новости 07:10
Футбол
За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
Pravda.Ru вчера в 02:43
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Общество
Рабочие «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку
Ранее в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, в пятницу устроили забастовку в районе "Лахта Центра" в Петербурге, требуя выплат, выходящих "за рамки трудовых договоров".
РИА Новости 09:48
Политика
Foreign Policy: В борьбе с КНР Индии пора отвернуться от России к США
Гангули обращает внимание на то, что Индии нужно смириться с новыми реалиями: прежняя система передачи оружия между Россией и Индией — «пережиток прошлого», тогда как США, даже несмотря на непостоянство главы Белого дома Дональда Трампа, разделяют опасения Нью-Дели по поводу Китая.
ИА Красная Весна 03:03
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
Футбол
«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
Клуб вырвал победу из рук ЦСКА и со счетом 2:1 пробил себе дорогу к Лиге чемпионов.
CT news вчера в 17:31
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия останется для России близкой и родной
Белоруссия всегда останется для России близкой и родной страной, заявил в пятницу в Минске президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 10:51
Футбол
Михаил Боярский: «Спартак» не станет чемпионом, пока есть «Зенит»
Остаётся только пожелать хорошего настроения владельцу «красно-белых». «Спартак» не станет победителем чемпионата, пока существует «Зенит».
ГЛАС.RU 10:11
Авто
Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров
Дату вступления в силу новых поправок, в рамках которых «красивые» номера на автомобиль можно будет купить официально, перенесли с 1 января 2021 года на с 1 января 2022 года.
SpeedMe 05:41
Общество
Власти Израиля вернули ограничения на работу спортзалов и ресторанов
Правительство Израиля решило временно закрыть спортивные залы и фитнес-клубы для посещения, а также ограничить работу ресторанов, разрешив им заполнять залы только на 35%.
РБК 10:30
Культура
Победа в конкурсе принесла Мужскому хору Карелии грант на 2 млн рублей
Газета Культура 08:04
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
CT news вчера в 10:56
Наука
Самое тонкое оптическое зеркало в мире создали в Германии
Немецкие физики создали новый зеркальный метаматериал, в котором атомы расположены в двумерном массиве оптической решетки, образованной лазерными лучами.
МТВ онлайн 07:48
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала
Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 05:57
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за сообщения о минировании
Волгоград, 17 июля 2020, 17:40 — REGNUM Самолет рейса Москва — Махачкала авиакомпании «Северный ветер» совершил экстренную посадку в Волгограде из-за сообщения о минировании.
REGNUM 10:40
Общество
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
Армия и оружие
ДНР передала Украине тело погибшего диверсанта из Эстонии
Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) передали украинской стороне тело еще одного военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвавшегося 13 июля на минном поле в районе населенного пункта Зайцево.
Известия 09:18
Автоспорт
Квят показал 16-е время в первой практике Гран-при Венгрии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Газета.Ru 06:53
Здоровье
В Волгограде главврач городской больницы умерла от коронавируса
В Волгограде из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась главный врач поликлиники №3 Ирина Гайдук.
Панорама Ростова-на-Дону 10:59
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Общество
Главы правительств стран ЕАЭС обсудят в Минске вопросы интеграции
Широкий спектр вопросов евразийской интеграции предстоит обсудить 17 июля участникам заседания Евразийского межправительственного совета ЕАЭС, который стартует в белорусской столице в очном формате, информирует БЕЛТА.
Российская газета 04:38
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
РБК 07:53
Здоровье
Врачи рассказали, кому не подойдёт вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
RT на русском 10:46
Экономика
Ставка по ипотеке в США впервые в истории опустилась ниже 3%
Ставка по ипотечному кредиту со сроком погашения в 30 лет в США впервые в истории упала до рекордно низкого показателя в 2,98%.
ТАСС 03:48