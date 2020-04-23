Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24
» ответил на вопросы горожан о ситуации в столице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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