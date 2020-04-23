с чего всё началось

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

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Политика Дмитрия Овсянникова освободили от должности замглавы Минпромторга Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.

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