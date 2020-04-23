Коронавирус
RT на русскомСобянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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с чего всё началось
"Мы ещё несколько недель как минимум будем справляться с теми вызовами, которые есть", - сказал Собянин, отвечая на вопросы москвичей в эфире телеканала "Россия 24".РИА Новости11:25
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