Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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"Мы ещё несколько недель как минимум будем справляться с теми вызовами, которые есть", - сказал Собянин, отвечая на вопросы москвичей в эфире телеканала "Россия 24
".
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