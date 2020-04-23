с чего всё началось

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

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Общество В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией. 10

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Технологии В России приступили к созданию разгонного блока для ракеты «Союз-5» Колмыков пояснил, что "Союз-5" с разгонным блоком "Фрегат-СБУ" сможет при запуске с космодрома Байконур вывести на геостационарную орбиту полезный груз массой более 2,5 тысячи килограммов, а на геопереходную орбиту, эквивалентную запуску с космодрома Куру, до 5 тысяч килограммов.

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Киберспорт Red Dead Redemption 2 появится в Xbox Game Pass Microsoft объявил дату выхода Red Dead Redemption 2 в Xbox Game Pass.

Экономика Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых. 926

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Энергетика Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года. 9