Коронавирус
ВедомостиСобянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Собянин 21 мая объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве. Со следующей недели в столице откроются многофункциональные центры «Мои документы» и частично возобновит работу каршеринг (арендовать машину можно будет не менее чем на 5 дней).
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Политика
США уточнили сроки выхода из Договора по открытому небу
США выйдут из Договора по открытому небу, сообщил президент Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 16:03
Финансы
Набиуллина предположила, что ускорение роста цен в России исчерпано
«По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано», — сказала председатель Банка России.
REGNUM 07:24
Происшествия
В Пакистане нашли черный ящик разбившегося самолета
Обнаружен черный ящик самолета «Пакистанских международных авиалиний», который сегодня потерпел крушение в районе аэропорта города Карачи.
Rambler News Service 11:17
Происшествия
В порту Барселоны круизный лайнер поместили на карантин
Экипаж круизного лайнера Navigator of the Seas, получивший разрешение войти в порт Барселоны, находится на карантине после того, как у одного из членов экипажа был подтвержден коронавирус, сообщает испанская газета ABC.
РИА Новости 05:36
Общество
Попова: в России удалось срезать пик эпидемии коронавируса
Суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России даже на пике была одной из самых низких в мире, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке.
Будущее России. Национальные проекты 08:32
Авто
ГАЗ запатентовал дизайн новой грузовой ГАЗели
«Группа ГАЗ» запатентовала внешность грузовой «ГАЗели NN», старт производства которой, как ранее сообщали «Автоновости дня», могут перенести на 2021 год.
Автоновости дня 10:02
Здоровье
Количество инфекционных коек на Тамбовщине увеличится до 1007
Основные критерии, по которым будет оцениваться возможность снятия ограничения, определил Роспотребнадзор: коэффициент распространения инфекции - не более 0.5 (один инфицированный заразит не больше одного человека), не менее 50 процентов свободных коек для заразившихся, охват тестированием не менее 110 человек на 100 тысяч жителей.
Тамбовский курьер 10:57
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета вчера в 07:12
Общество
Собянин заявил о необходимости сохранения пропусков в Москве
На май в Москве придется самый сложный период борьбы с коронавирусом, пока в городе необходимо сохранить пропускной режим и другие ограничения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 22 мая.
Известия 08:40
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
Политика
Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате
Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом передать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины (ПЦУ) и расторгнуть договор аренды на ее использование с Украинской православной церковью (Московского патриархата).
Вести.Ru 11:38
Общество
Британия обяжет приезжающих проводить двухнедельный карантин
Все приезжающие в Великобританию с 8 июня должны будут проводить две недели на карантине, объявила на брифинге в пятницу глава МВД страны Прити Пател.
РИА Новости 12:21
Общество
В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом
По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону 11:12
Общество
Российская вакцина от COVID-19 успешно испытана на людях
Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19.
BFM.ru 02:12
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:38
Наука
Изменения в питании могут защитить от рака молочной железы
Evo-rus.com 03:13
Общество
Махачкалу закроют на карантин на дни Ураза-Байрама
С 23 по 26 мая, в дни Ураза-Байрама Махачкалу закроют на карантин из-за ухудшения ситуации с корнавирусом, сообщила мэрия города.
Интерфакс 11:25
Общество
Вакцина от коронавируса МГУ вошла в перечень перспективных вакцин ВОЗ
"Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19", - заявили в университете.
Газета.Ru 12:53
Единоборства
Нганну заявил, что в UFC не хотят его боя с Джонсом
Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну уверен, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотят свести его в клетке с чемпионом полутяжелого веса Джоном Джонсом, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 09:08
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 1 июня
В Свердловской области карантин из-за угрозы коронавируса продлен до 1 июня.
РБК 11:08
Музыка
Клип Uno группы Little Big стал рекордсменом на YouTube
Клип Uno, опубликованный на канале "Евровидение-2020", стал рекордными темпами набирать аудиторию: с момента выхода на YouTube 13 марта этот ролик собрал 101 209 152 просмотра, как рассказывают организаторы знаменитого международного музыкального конкурса.
Ревизор.ру 08:26
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по неофициальной информации, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирус, находится в тяжелом состоянии.
Lenta.ru 11:47
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не хочет дальше жить из-за смерти сына
Privet-Rostov.ru 11:18
Общество
СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
Полит.ру вчера в 04:53
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
RT на русском 07:51
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал о том, как чувствует себя перенесший ранее инсульт Борис Моисеев.
Аргументы недели вчера в 09:59