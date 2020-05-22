Собянин 21 мая объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве. Со следующей недели в столице откроются многофункциональные центры «Мои документы» и частично возобновит работу каршеринг (арендовать машину можно будет не менее чем на 5 дней).

Происшествия В Пакистане нашли черный ящик разбившегося самолета Обнаружен черный ящик самолета «Пакистанских международных авиалиний», который сегодня потерпел крушение в районе аэропорта города Карачи.

Происшествия В порту Барселоны круизный лайнер поместили на карантин Экипаж круизного лайнера Navigator of the Seas, получивший разрешение войти в порт Барселоны, находится на карантине после того, как у одного из членов экипажа был подтвержден коронавирус, сообщает испанская газета ABC.

Общество Попова: в России удалось срезать пик эпидемии коронавируса Суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России даже на пике была одной из самых низких в мире, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке. 35

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Здоровье Количество инфекционных коек на Тамбовщине увеличится до 1007 Основные критерии, по которым будет оцениваться возможность снятия ограничения, определил Роспотребнадзор: коэффициент распространения инфекции - не более 0.5 (один инфицированный заразит не больше одного человека), не менее 50 процентов свободных коек для заразившихся, охват тестированием не менее 110 человек на 100 тысяч жителей.

Экономика Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. 108

Общество Собянин заявил о необходимости сохранения пропусков в Москве На май в Москве придется самый сложный период борьбы с коронавирусом, пока в городе необходимо сохранить пропускной режим и другие ограничения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 22 мая. 414

Политика Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом передать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины (ПЦУ) и расторгнуть договор аренды на ее использование с Украинской православной церковью (Московского патриархата).

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Происшествия В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова. 9

Общество Махачкалу закроют на карантин на дни Ураза-Байрама С 23 по 26 мая, в дни Ураза-Байрама Махачкалу закроют на карантин из-за ухудшения ситуации с корнавирусом, сообщила мэрия города. 5

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Единоборства Нганну заявил, что в UFC не хотят его боя с Джонсом Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну уверен, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотят свести его в клетке с чемпионом полутяжелого веса Джоном Джонсом, передает "Чемпионат". 1

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