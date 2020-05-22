Коронавирус

ВедомостиВедомостиСобянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Собянин 21 мая объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве. Со следующей недели в столице откроются многофункциональные центры «Мои документы» и частично возобновит работу каршеринг (арендовать машину можно будет не менее чем на 5 дней).
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Собянин заявил о необходимости сохранить жесткие ограничения в Москве

РИА Новости09:39

Собянин счел необходимым пока сохранить жесткую самоизоляцию и пропуска в Москве

Интерфакс08:36

Сергей Собянин призвал сохранить строгие меры для борьбы с COVID-19

Вечерняя Москва08:54

Собянин считает необходимым пока сохранить в Москве ограничительные меры

ТАСС08:51

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Ведомости08:57

В Москве надо сохранять строгие меры борьбы с COVID-19 – Собянин

Москва 2408:33

Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве

Коммерсантъ08:33
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Политика

США уточнили сроки выхода из Договора по открытому небу

США выйдут из Договора по открытому небу, сообщил президент Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 16:03
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии

Газета.Ru 09:45
1,4K
Финансы

Набиуллина предположила, что ускорение роста цен в России исчерпано

«По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано», — сказала председатель Банка России.
REGNUM 07:24
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Происшествия

В Пакистане нашли черный ящик разбившегося самолета

Обнаружен черный ящик самолета «Пакистанских международных авиалиний», который сегодня потерпел крушение в районе аэропорта города Карачи.
Rambler News Service 11:17
Происшествия

В порту Барселоны круизный лайнер поместили на карантин

Экипаж круизного лайнера Navigator of the Seas, получивший разрешение войти в порт Барселоны, находится на карантине после того, как у одного из членов экипажа был подтвержден коронавирус, сообщает испанская газета ABC.
РИА Новости 05:36
Общество

Попова: в России удалось срезать пик эпидемии коронавируса

Суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России даже на пике была одной из самых низких в мире, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке.
Будущее России. Национальные проекты 08:32
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Авто

ГАЗ запатентовал дизайн новой грузовой ГАЗели

«Группа ГАЗ» запатентовала внешность грузовой «ГАЗели NN», старт производства которой, как ранее сообщали «Автоновости дня», могут перенести на 2021 год.
Автоновости дня 10:02
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Здоровье

Количество инфекционных коек на Тамбовщине увеличится до 1007

Основные критерии, по которым будет оцениваться возможность снятия ограничения, определил Роспотребнадзор: коэффициент распространения инфекции - не более 0.5 (один инфицированный заразит не больше одного человека), не менее 50 процентов свободных коек для заразившихся, охват тестированием не менее 110 человек на 100 тысяч жителей.
Тамбовский курьер 10:57
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Экономика

Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов

В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета вчера в 07:12
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Общество

Собянин заявил о необходимости сохранения пропусков в Москве

На май в Москве придется самый сложный период борьбы с коронавирусом, пока в городе необходимо сохранить пропускной режим и другие ограничения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 22 мая.
Известия 08:40
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Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
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Происшествия

Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе

Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
7
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
2,7K
Политика

Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате

Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом передать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины (ПЦУ) и расторгнуть договор аренды на ее использование с Украинской православной церковью (Московского патриархата).
Вести.Ru 11:38
Общество

Британия обяжет приезжающих проводить двухнедельный карантин

Все приезжающие в Великобританию с 8 июня должны будут проводить две недели на карантине, объявила на брифинге в пятницу глава МВД страны Прити Пател.
РИА Новости 12:21
Общество

В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом

По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону 11:12
28
Общество

Российская вакцина от COVID-19 успешно испытана на людях

Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19.
BFM.ru 02:12
2,6K
Происшествия

В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:38
9
Наука

Изменения в питании могут защитить от рака молочной железы

Evo-rus.com 03:13
15
Общество

Махачкалу закроют на карантин на дни Ураза-Байрама

С 23 по 26 мая, в дни Ураза-Байрама Махачкалу закроют на карантин из-за ухудшения ситуации с корнавирусом, сообщила мэрия города.
Интерфакс 11:25
5
Общество

Вакцина от коронавируса МГУ вошла в перечень перспективных вакцин ВОЗ

"Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19", - заявили в университете.
Газета.Ru 12:53
Единоборства

Нганну заявил, что в UFC не хотят его боя с Джонсом

Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну уверен, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотят свести его в клетке с чемпионом полутяжелого веса Джоном Джонсом, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 09:08
1
Общество

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 1 июня

В Свердловской области карантин из-за угрозы коронавируса продлен до 1 июня.
РБК 11:08
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Музыка

Клип Uno группы Little Big стал рекордсменом на YouTube

Клип Uno, опубликованный на канале "Евровидение-2020", стал рекордными темпами набирать аудиторию: с момента выхода на YouTube 13 марта этот ролик собрал 101 209 152 просмотра, как рассказывают организаторы знаменитого международного музыкального конкурса.
Ревизор.ру 08:26
850
Общество

Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по неофициальной информации, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирус, находится в тяжелом состоянии.
Lenta.ru 11:47
537
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова не хочет дальше жить из-за смерти сына

Privet-Rostov.ru 11:18
3
Общество

СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране.
Полит.ру вчера в 04:53
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Происшествия

Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения

RT на русском 07:51
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Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о состоянии Бориса Моисеева

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал о том, как чувствует себя перенесший ранее инсульт Борис Моисеев.
Аргументы недели вчера в 09:59
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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