Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

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