Коронавирус
РБКСобянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
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Сергей Собянин заявил о необходимости строго продолжать режим самоизоляции в Москве
Агентство Москва11:40
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Недвижимость
ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья
За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК вчера в 08:29
Здоровье
Названа причина поражения легких при коронавирусе
Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с "АиФ" рассказал, что COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется.
РИА Новости 02:53
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Общество
Число безработных достигло 950 тысяч
В России число официально зарегистрированных безработных достигло 950 тысяч, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 14:35
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета 03:47
Политика
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 10:47
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о девяти обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики заявили во вторник, что зафиксировали девять обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, двое военных ранены.
РИА Новости 00:38
Кино
Владимир Маковецкий ответил критикам сериала «Зулейха открывает глаза»
KM.ru вчера в 06:18
Футбол
Чемпионат Франции по футболу не будет доигран
Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом
Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
Политика
Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 08:28
Наука
Личинки червей могут помочь в борьбе с астмой
Исследователи из Центра аллергии и окружающей среды при Техническом университете Мюнхена совместно с коллегами из Центра Гельмгольца Мюнхена провели необычное исследование, в ходе которого смогли установить, что личинки круглого червя содержат особое вещество, способное подавить неприятные симптомы астмы.
Машины и Механизмы вчера в 12:02
Кино
Опубликован трейлер 2 сезона «Возвращения домой»
Inc-news.ru 15:24
Общество
Минтруд напомнил о правилах начисления зарплаты на удалёнке
Как отметил глава Минтруда, права тех, кто работает в удалённом режиме, защищаются государством.
RT на русском 17:16
Гаджеты
«Большой Navi» будет вдвое больше графического процессора в современных топовых видеокартах AMD
Ранее слухи указывали на то, что новые топовые настольные видеокарты AMD мы получим в начале лета.
iXBT.com 14:06
Общество
В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число пациентов
За сутки в России умерли 72 пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб. Это рекордное число смертей с начала эпидемии.
РБК 03:55
Общество
Жителям Петербурга разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно поехать на дачу на майские праздники.
RT на русском вчера в 09:40
Политика
Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru 10:44
Общество
Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
Общество
Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости.
Коммерсантъ 15:40
Экономика
ЦБ ожидает снижения кредитования физлиц в 2020 году на 5%
Розничное кредитование в России в 2020 году может снизиться на 5%, а ипотечное — вырасти на 10%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 08:29
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Коммерсантъ 16:32
Происшествия
В армянском Гаваре при «разборке» застрелили двух человек, четверо получили ранения
Два человека погибли и четверо получили ранения в результате перестрелки в городе Гавар Гегаркуникской области Армении.
Sputnik Армения 11:38
Общество
В Калужской области введен масочный режим
Ввести обязательный масочный режим 20 апреля на заседании областного правительства предложила главный санитарный врач Калужской области Светлана Рожкова.
Kaluga24.tv 16:00
Общество
На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»
Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС вчера в 08:07
Здоровье
В США расширили список симптомов коронавируса
Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
РИА Новости 26 апреля в 14:34
Музыка
Клип Skibidi стал самым популярным русским роликом на Youtube
Клип Skibidi русской группы Little Big набрал более 400 миллионов просмотров меньше, чем за два года, и стал самым просматриваемым роликом из стран СНГ.
Телеканал 360° 10:36
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус выявили у 73 человек
Краснодар, 26 апреля 2020, 13:09 — REGNUM 73 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, данные опубликовал федеральный оперштаб 26 апреля.
REGNUM 26 апреля в 06:09