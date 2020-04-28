Коронавирус

РБКРБКСобянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
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Сергей Собянин заявил о необходимости режима строгой самоизоляции в Москве и области

Вечерняя Москва11:17

Собянин назвал условие для снятия ограничений из-за коронавируса в Москве

Lenta.ru14:45

Сергей Собянин заявил о необходимости строго продолжать режим самоизоляции в Москве

Агентство Москва11:40

Собянин заявил о необходимости сохранения строгого режима самоизоляции в Москве

Интерфакс11:21

Собянин заявил о необходимости продления режима самоизоляции в Москве и области

ТАСС14:03

В Москве необходимо продолжать строгий режим самоизоляции – Собянин

Москва 2411:14

Собянин: режим самоизоляции в Москве надо продолжать так же строго

РИА Новости11:35
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Недвижимость

ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья

За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК вчера в 08:29
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Здоровье

Названа причина поражения легких при коронавирусе

Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с "АиФ" рассказал, что COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется.
РИА Новости 02:53
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
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Общество

Число безработных достигло 950 тысяч

В России число официально зарегистрированных безработных достигло 950 тысяч, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 14:35
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Шоу-бизнес

Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета 03:47
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Политика

Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 10:47
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Армия и оружие

Украинские силовики заявили о девяти обстрелах в Донбассе за сутки

Украинские силовики заявили во вторник, что зафиксировали девять обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, двое военных ранены.
РИА Новости 00:38
Кино

Владимир Маковецкий ответил критикам сериала «Зулейха открывает глаза»

KM.ru вчера в 06:18
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Футбол

Чемпионат Франции по футболу не будет доигран

Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
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Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
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Общество

Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом

Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
Политика

Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 08:28
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Наука

Личинки червей могут помочь в борьбе с астмой

Исследователи из Центра аллергии и окружающей среды при Техническом университете Мюнхена совместно с коллегами из Центра Гельмгольца Мюнхена провели необычное исследование, в ходе которого смогли установить, что личинки круглого червя содержат особое вещество, способное подавить неприятные симптомы астмы.
Машины и Механизмы вчера в 12:02
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Кино

Опубликован трейлер 2 сезона «Возвращения домой»

Inc-news.ru 15:24
Общество

Минтруд напомнил о правилах начисления зарплаты на удалёнке

Как отметил глава Минтруда, права тех, кто работает в удалённом режиме, защищаются государством.
RT на русском 17:16
Гаджеты

«Большой Navi» будет вдвое больше графического процессора в современных топовых видеокартах AMD

Ранее слухи указывали на то, что новые топовые настольные видеокарты AMD мы получим в начале лета.
iXBT.com 14:06
Общество

В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число пациентов

За сутки в России умерли 72 пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб. Это рекордное число смертей с начала эпидемии.
РБК 03:55
Общество

Жителям Петербурга разрешили поехать на дачу на майские праздники

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно поехать на дачу на майские праздники.
RT на русском вчера в 09:40
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Политика

Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии

В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru 10:44
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Общество

Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России

Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
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Общество

Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости.
Коммерсантъ 15:40
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Экономика

ЦБ ожидает снижения кредитования физлиц в 2020 году на 5%

Розничное кредитование в России в 2020 году может снизиться на 5%, а ипотечное — вырасти на 10%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 08:29
5
Общество

В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса

По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
2
Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

Коммерсантъ 16:32
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Происшествия

В армянском Гаваре при «разборке» застрелили двух человек, четверо получили ранения

Два человека погибли и четверо получили ранения в результате перестрелки в городе Гавар Гегаркуникской области Армении.
Sputnik Армения 11:38
Общество

В Калужской области введен масочный режим

Ввести обязательный масочный режим 20 апреля на заседании областного правительства предложила главный санитарный врач Калужской области Светлана Рожкова.
Kaluga24.tv 16:00
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Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС вчера в 08:07
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Здоровье

В США расширили список симптомов коронавируса

Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
РИА Новости 26 апреля в 14:34
70
Музыка

Клип Skibidi стал самым популярным русским роликом на Youtube

Клип Skibidi русской группы Little Big набрал более 400 миллионов просмотров меньше, чем за два года, и стал самым просматриваемым роликом из стран СНГ.
Телеканал 360° 10:36
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Происшествия

На Кубани за сутки коронавирус выявили у 73 человек

Краснодар, 26 апреля 2020, 13:09 — REGNUM 73 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, данные опубликовал федеральный оперштаб 26 апреля.
REGNUM 26 апреля в 06:09
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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