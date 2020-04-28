Коронавирус
РБКСобянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Читать в источнике
Оценить525
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Собянин заявил о необходимости строго продолжать режим самоизоляции в Москве
Агентство Москва11:40
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
Политика
Путин объявил о новом продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней».
РБК 10:47
Общество
Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum
Роскомнадзор ограничил доступ в России к медицинскому изданию Vademecum, следует из реестра запрещенных сайтов этого ведомства.
Ведомости 15:48
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну состава Тунгусского метеорита
Российская газета 11:32
Политика
Путин пообещал авиационный парад и салюты на 9 мая
Ежегодно торжественное шествие проходит 9 мая. В этом году в памятную дату президент выступит с обращением к россиянам и ветеранам.
Snob.ru 13:00
Здоровье
Медики кемеровской скорой: «Про президентские выплаты сказали забыть»
По данным Тайги.инфо, положение о президентских доплатах все же готовится, но, по словам медиков, оно не только не подписано, но и главврач скорой помощи о порядке выплат ничего не говорит.
Тайга.инфо вчера в 01:56
Общество
Умер великий магистр Мальтийского ордена
Lenta.ru 19:35
Общество
Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам
РИА Дагестан 17:10
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
Политика
Российское посольство в Праге направило ноту в МИД Чехии
Обоим политикам предоставлена охрана. Тем временем в российском МИДе называют публикацию о возможном покушении ложью.
Эхо Москвы вчера в 19:03
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
Блокнот.ру 15:43
Политика
Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru 10:44
Транспорт
Москвичи начали получать штрафы с видеокамер за езду без пропусков
Первые штрафы с камер видеонаблюдения за передвижение по Москве на личном транспорте, чьи номера не привязаны к пропуску, начали приходить автовладельцам.
Российская газета 07:35
Экономика
Солодов: график строительства СПГ-терминала на Камчатке не сдвигается из-за коронавируса
График строительства терминала сжиженного природного газа на Камчатке не сдвигается из-за пандемии коронавируса, проект уже полностью сформирован.
ТАСС 21:11
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
Наука
Ученые назвали лучшие ткани для пошива масок
Американские ученые назвали материалы, которые лучше всего подойдут для пошива масок от вирусов.
Рамблер 13:05
Общество
Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
Космос
Роскосмос приостановил создание космического ядерного буксира
Роскосмос приостановил создание космического буксира с ядерным двигателем из-за недостроенного стенда для его испытаний, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.
РИА Новости 18:20
Происшествия
В Пермском крае выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае достигло 454, за предыдущие сутки выявлено 20 новых случаев заражения, двое пациентов приехали из Москвы и Турции, остальные заразились на территории региона, указано в официальном Telegram-канале властей, посвященном борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:03
Общество
В Москве режим самоизоляции продлен до конца майских праздников
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 режим повышенной готовности продлен в Москве по 11 мая включительно.
Коммерсантъ 13:06
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Парад Победы в Москве пройдет без участия премьера Японии Синдзо Абэ в том случае, если мероприятие пройдет 3 сентября.
KM.ru 07:21
Кино
Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»
Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru 07:01
Гаджеты
Вот как Intel ответит на сверхпопулярные процессоры Ryzen 3000. Стали известны все параметры и цены CPU Comet Lake
Согласно последним слухам, настольные процессоры Intel Comet Lake поступят в продажу 30 мая.
iXBT.com 16:15
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 26 апреля в 07:49
Здоровье
В Приамурье поступила изолирующая капсула для перевозки пациентов
Прозрачные панели модуля позволяют персоналу контролировать состояние пациента, а ему — чувствовать себя комфортно, не ощущая ограниченного пространства.
АСН24 20:43
Здоровье
В Великобритании предупредили о детском синдроме коронавируса
По словам представителей национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании, во всех случаях наблюдаются признаки синдрома токсического шока и атипичной формы синдрома Кавасаки с показателями крови, сопоставимыми с тяжелыми случаями коронавируса у детей, пишет «РИА Новости».
Волгоградская правда вчера в 23:49