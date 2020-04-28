Коронавирус
РБКСобянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
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Сергей Собянин заявил о необходимости строго продолжать режим самоизоляции в Москве
Агентство Москва11:40
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Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
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