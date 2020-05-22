Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин. Ранее режим самоизоляции в столице был продлен до 31 мая.

Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве

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