Коронавирус
РБКСобянин заявил о необходимости сохранить жесткую самоизоляцию в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице необходимо сохранять жесткие меры самоизоляции и пропускной режим. Об этом он сообщил на совещании о санитарно-эпидемической обстановке под председательством Владимира Путина.
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Несмотря на позитивные факторы, мы видим – цифры госпитализации еще высокие. Более того, количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле, так как на начало мая пришелся пик вируса. Очевидно, что самая тяжелая фаза придется на май.
— Сергей Собянин, мэр МосквыМосква 24 08:18
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Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Футбол
В «Ахмате» сообщили о состоянии Рамзана Кадырова
Помощник главы Чечни и директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев не стал говорить о самочувствии Кадырова, заявив, что он лично контролирует ситуацию с коронавирусом в республике.
РБК 09:12
Политика
Помпео уточнил сроки выхода США из Договора по открытому небу
Решение о выходе США из Договора по открытому небу вступает в силу через шесть месяцев. Об этом заявил госсекретарь США Майкла Помпео.
Росбалт вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Общество
Голикова спрогнозировала рост смертности от коронавируса в мае
Показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
News.ru 08:01
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 01:06
Политика
В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова
Мусаев призвал ООН найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров - российская территория.
Российская газета вчера в 21:59
Киберспорт
Во что мы играли 5, 10, 15 и 20 лет назад: «Ведьмак 3», Prince of Persia: The Forgotten Sands, Forza Motorsport, Vagrant Story
5 лет назад — The Witcher 3: Wild Hunt (19 мая 2015) Трудно поверить, но у «Дикой охоты» в этом году первый юбилей: 19 мая проекту стукнуло пять лет.
Игромания.ру вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Политика
Украина изложила в Морском арбитраже ООН претензии к России
МИД Украины передал в Международный суд ООН меморандум с претензиями против России в связи с задержанием кораблей и помещением их экипажей под стражу при входе в Керченский пролив в конце 2018 года.
РБК 08:02
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Происшествия
СМИ сообщили о выживших в результате падения пакистанского самолета
В результате падения самолета «Пакистанских авиалиний» рядом с аэропортом в городе Карачи есть выжившие.
Известия 08:53
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 20 мая в 15:53
Общество
Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой
Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса (53%) охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:00
Путешествия
Отельеры рассказали, как будут принимать туристов в Турции летом-2020
Комсомольская правда 07:24
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 08:57
Политика
В большинстве регионов ограничения могут снять к началу июня
Большинство российских регионов будут готовы снять ограничения из-за коронавируса к началу июня, заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
РИА Новости 10:05
Технологии
Роскачество рассказало, как защитить смартфон от мошенников
Смартфоны содержат огромное количество информации о жизни человека, хранят его отпечатки пальцев и даже тайные секреты, поэтому не стоит пренебрегать цифровой безопасностью, чтобы эти данные не попали в руки мошенников, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 07:34
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ 07:03
Общество
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:31
Биатлон
Касперович и Норицын получили работу в сборной Болгарии
Задача была объединить сборную, а не наоборот, поскольку так мы продолжали бы расходовать лишние деньги.
Vprognoze.ru вчера в 09:12
Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com 20 мая в 11:33
Политика
В законопроекте Путина о патриотическом воспитании в школах нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции
Ранее Путин заявил, что в патриотизме заключается национальная идея страны, но, по словам президента, патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым".
Snob.ru 07:20
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал Головко»
Третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" спустили на воду в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Северной верфи", где строится корабль.
РИА Новости 08:47
Происшествия
В Златоусте после заражения коронавирусом умерла врач
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, позднее число заразившихся выросло до 122.
ТАСС 09:25
Хоккей
СКА отдаст Карпова и Каблукова в «Металлург»
Нападающие СКА Максим Карпов и Илья Каблуков продолжат карьеру в магнитогорском «Металлурге», сообщает «Спорт-Экспресс».
Нева Спорт 07:50
Экономика
Аргентина уже сегодня окажется в состоянии дефолта
Неспособность страны произвести выплаты при отсутствии соглашения с кредиторами будет означать дефолт, который станет уже девятым для Аргентины, пишет Financial Times.
Финмаркет 05:36
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Кино
Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню
Sony запустит новый фильм Marvel про новую героиню, о чем сообщает Variety.
Газета DAILY 20 мая в 17:47