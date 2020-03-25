Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден.

с чего всё началось

Пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден. Об этом в эфире канала «ТВ Центр» заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, город еще только в начале пути, мэр выразил надежду, что Москва пройдет его плавно.

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