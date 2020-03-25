Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСобянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден. Об этом в эфире канала «ТВ Центр» заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, город еще только в начале пути, мэр выразил надежду, что Москва пройдет его плавно.
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с чего всё началось

Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден.
ТВ Центр13:57

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Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден – Собянин

Москва 2413:55

Власти столицы: Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден

Вечерняя Москва14:25

Собянин считает, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден

ТАСС14:14

Собянин: Москва еще не прошла пик заболеваемости коронавирусом

РИАМО14:13

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

РИА Новости14:12

Собянин: мы только в начале эпидемии коронавируса

Коммерсантъ14:44

Собянин ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом в Москве. Полная версия

ТВ Центр14:49
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Общество

Владимир Путин объявил cледующую неделю нерабочей

Президент РФ обратился к населению в связи со сложной ситуацией c коронавирусной инфекцией в России.
Деснянская правда 10:15
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Политика

Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней, сообщили в СФ

Президент Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей с сохранением заработной платы.
РИА Новости 20:19
Армия и оружие

Вспышка коронавируса произошла в украинской Нацгвардии

Трех украинских нацгвардейцев отправили на карантин в госпиталь города Константиновка. Об этом пишут украинские Telegram-каналы.
ФАН 11:01
Авто

В продажу поступил Антарктический внедорожник УАЗ Патриот

В продажу поступили первые внедорожники УАЗ "Патриот" серии Antarctic Edition. Об этом сообщается на сайте изготовителя.
МонаВиста вчера в 12:57
Политика

Страны G7 обсудили ситуацию на Украине

Страны G7 призвали РФ соблюдать обязательства по минским соглашениям, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 13:25
Происшествия

СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей.
РБК 19:09
Армия и оружие

Франция выводит войска из Ирака из-за коронавируса

Франция временно приостанавливает деятельность военных в Ираке и возвращает военнослужащих на родину в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20:27
Общество

Путин объявил о мерах поддержки россиян из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 11:01
Общество

Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Ведомости 19:39
Авто

Простоявшую 23 года в капсуле BMW выставили на аукцион

Недавно на аукцион была выставлена BMW 7-Series 1997 года выпуска.
МИР 24 18:17
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
RT на русском 18:52
Футбол

ЦСКА рассчитался за Головина парой сеток и мешком мячей

Экс-руководитель селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал, как перешел в команду Александр Головин, выступающий в данный момент в «Монако», передает «Р-Споpт».
ProstoProSport 05:49
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ вчера в 23:33
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском 12:24
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В китайской провинции Юньнань местный житель скончался в автобусе по дороге на работу, у него диагностировали хантавирус.
Газета.Ru 03:31
Происшествия

Новозеландский стрелок признал вину в убийстве 51 человека

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, признал свою вину в убийстве 51 человека, сообщает газета New Zealand Herald.
РИА Новости 19:09
Общество

У принца Чарльза подтвердился коронавирус

ИА Новороссия 07:20
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Руководитель Роспотренадзора в беседе с Владимиром Познером рассказала об иммунитете, который вырабатывается у переболевших коронавирусом.
Live24 08:53
Политика

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 18:58
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Гаджеты

В России открыты предзаказы на Nokia 1.3 и Nokia 5310

HMD Global, дом для телефонов Nokia, начала принимать предзаказы на смартфон Nokia 1.3 и Nokia 5310 — телефон из линейки Originals для тех, кто живет в ритме музыки.
ITZine.ru 04:10
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Общество

AP сообщило о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране

Правительство США считает, что бывший агент ФБР Роберт Левинсон, который пропал в Иране в 2007 году, умер в плену.
РБК 20:42
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Культура

Вышел трейлер нового мультсериала от создателя «Рика и Морти»

Мультсериал называется "Солнечные противоположности" (Solar Opposites) и выглядит в точности как "Рик и Морти".
Российская газета 13:19
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Общество

Второй тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер сдала второй тест на коронавирус, и отрицательный результат подтвердился. Об этом сообщает Spiegel online.
Российская газета 13:30
Единоборства

Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко

Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Lenta.ru 15:58
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 наделён полномочиями мэра Московской городской думой.
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