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Политика Еврокомиссия: РФ и КНР вели «дезинформационные кампании» в пандемию Авторы документа утверждают, что «иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай», задействованы в операциях влияния и дезинформационных кампаниях на территории ЕС и в других странах мира.

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Происшествия Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу. 674

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