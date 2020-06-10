Коронавирус
Московский КомсомолецСобянин заявил о невозможности полностью победить коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус невозможно победить на все 100 процентов. По его словам, это касается и любого другого вируса.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 09:15, Ашберн
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
Москва 24 вчера в 06:25
Автоспорт
Кими Райкконен: Я определюсь после завершения сезона
F1news.ru 06:10
Общество
Выданные выпускникам аттестаты признали недействительными
Выпускники школ Калужской области получат аттестаты только после того, как министерство просвещения РФ опубликует официальные документы о порядке выдачи.
Kaluga24.tv 07:38
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Происшествия
Экс-работница Минобрнауки сбила мальчика и отсудила деньги у его семьи
Сбив 12-летнего мальчика, экс-сотрудница Минобрнауки Мурманской области Лилия Хоруженко отсудила у его семьи 120 тыс. рублей за ущерб, причиненный автомобилю, сообщили в городском суде.
Газета.Ru 06:39
Происшествия
К петербуржцу без маски в магазине вызвали сотрудников Росгвардии
В "Леруа" на Васильевском острове вызвали наряд из-за того, что мужик был без маски пишет очевидец Примечательно, что петербуржец имел при себе защитную маску, но просто не воспользовался ей в стенах магазина.
Piter.tv 08:47
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Происшествия
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России, актер Владимир Долинский высказался о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова.
РИА Новости 09:10
Политика
Песков заявил об отсутствии олигархов в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
Суд отправил Ефремова под домашний арест
Право.ру вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Общество
В Симферополе ФСБ предотвратила теракт
В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу.
Газета.Ru 07:55
Происшествия
Жительницу Кубани арестовали за прыжки на капоте машины ДПС
Ленинский районный суд Краснодара признал виновной по трем статьям об административных правонарушениях ранее судимую жительницу Армавира, которая прыгала на капоте припаркованной полицейской машины возле здания бара в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Краснодару.
ТАСС 08:37
Авто
АвтоВАЗ отложил переход на четырехдневную рабочую неделю
Автоновости дня 08:16
Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ планировали похитить дочь экс-командира ПВО Цемаха
Подорвавшиеся на взрывном устройстве в подконтрольной Киеву Авдеевке украинские силовики планировали похитить дочь экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
РИА Новости 08:32
Политика
Еврокомиссия: РФ и КНР вели «дезинформационные кампании» в пандемию
Авторы документа утверждают, что «иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай», задействованы в операциях влияния и дезинформационных кампаниях на территории ЕС и в других странах мира.
REGNUM 07:08
Кино
Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
Общество
В Петербурге вновь заработают парикмахерские и библиотеки
С 15 июня в Петербурге смогут работать парикмахерские, фотосалоны, библиотеки и бани.
Российская газета 09:04
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
Происшествия
В Брянске расследуют гибель двух цыганских девочек в реке
Напомним, что днём 10 июня из реки Десна в областном центре извлекли тела 11-летней и 17-летней девочек без признаков жизни.
БрянскToday 07:27
Кино
Фильм «Унесенные ветром» удалили из сервиса HBO Max из-за расовых тем
Американский стриминговый сервис HBO Max убрал с платформы фильм «Унесенные ветром», мотивировав это борьбой с расизмом.
НТВ 04:07
Культура
Сериал Богомолова «Содержанки» покажут на британском телевидении
iReactor вчера в 08:09
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
Общество
На Ставрополье переходят к первому этапу снятия ограничительных мер
В крае действие остальных ограничительных мер будет продлено до 1 июля.
Ставропольская правда 08:46
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 06:32
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57