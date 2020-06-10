Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСобянин заявил о невозможности полностью победить коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус невозможно победить на все 100 процентов. По его словам, это касается и любого другого вируса.
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Сергей Собянин
Что можно сделать — можно сделать, чтобы эпидемиологическая ситуация была управляемой, чтобы не было взрывного роста эпидемии, чтобы медицинская система спокойно справлялась с этой задачей.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости 05:48

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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