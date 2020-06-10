Коронавирус
Московский КомсомолецСобянин заявил о невозможности полностью победить коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус невозможно победить на все 100 процентов. По его словам, это касается и любого другого вируса.
Читать в источнике
Оценить
Что можно сделать — можно сделать, чтобы эпидемиологическая ситуация была управляемой, чтобы не было взрывного роста эпидемии, чтобы медицинская система спокойно справлялась с этой задачей.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости 05:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 07:42, Ашберн
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Происшествия
Перечислены штрафы Ефремова за вождение
За джипом актера Михаила Ефремова числится 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей.
Lenta.ru 07:32
Происшествия
СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 06:17
Политика
Выборы губернатора Ростовской области назначили на 13 сентября
Депутаты законодательного собрания Ростовской области в среду назначили выборы губернатора региона на единый день голосования 13 сентября, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко.
РИА Новости 07:00
Политика
Россия заняла 154-е место в рейтинге миролюбия
В глобальном рейтинге миролюбия РФ расположилась между Суданом и Центральноафриканской Республикой (ЦАР), заняв 154-е место из 163.
News.ru 03:50
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
РИА Новости вчера в 14:36
Футбол
Аленичев ответил экс-директору «Енисея», который обвинил его в злоупотреблении алкоголем
Экс-наставник красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба Дениса Петровского, который рассказал, как часто специалист употреблял алкоголь во время работы с командой.
RT на русском 06:59
Общество
Бывший глава ВЭБа попросил суд Лондона отправить Дерипаску в тюрьму
Экс-глава ВЭБа, бывший заместитель министра финансов РФ Владимир Чернухин подал в Высокий суд Лондона иск против миллиардера Олега Дерипаски.
News.ru вчера в 13:28
Происшествия
Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу
Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
ТАСС 04:00
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
Происшествия
Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год
В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве Алексея Диокина.
Газета.Ru 06:43
Общество
Иммунитет к коронавирусу выявили у 14% прошедших тесты россиян
Тестирование на антитела в России прошли из 650 тыс. человек, по его итогам иммунитет выявили почти у 14%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 06:52
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
Экономика
Премьер Украины рассказал, на что потратят первый транш кредита от МВФ
Премьер в очередной раз повторил, что средства МВФ пойдут на усиление государственного бюджета страны — в частности, речь идет о социальных выплатах и поддержке малого и среднего бизнеса.
REGNUM 06:11
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Политика
Украинские силовики сообщили о возможности ареста Порошенко
Бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко может быть взят под стражу, об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР).
РБК 07:19
Политика
«Они не должны были лететь». В суде по делу о сбитом «Боинге» прокуратура представила свои доказательства: самолет был сбит ракетой «земля-воздух» из «Бука» в Снежном
8 июня в окружном суде Гааги Схипхол продолжился процесс по делу о сбитом малайзийском «Боинге» MH-17, выполнявшем рейс из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.
Новая газета вчера в 11:57
Происшествия
Названа причина разлива нефтепродуктов в Норильске
По предварительным данным, причиной разлива нефтепродуктов в Норильске стала просадка бетонной площадки под резервуаром.
Газета.Ru 06:41
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
Общество
В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений
На втором этапе послаблений отменят большинство ограничений связанных с коронавирусом. Это может произойти уже с 14 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 02:15
Политика
Обвиняемым по делу MH17 отказали в иммунитете комбатанта
Иммунитет комбатанта не может распространяться на обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, заявил на слушаниях суда в Нидерландах прокурор Вард Фердинандуссе.
Взгляд.ру 06:18
Политика
На Украине против Порошенко возбудили уголовное дело
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом уголовного дела.
РИА Новости Крым 05:26
Происшествия
Видеозапись допроса Ефремова появилась в Сети
Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете.
News.ru вчера в 21:06
Здоровье
В Пермском крае выявлено 93 новых случая коронавируса
Кривая заражения коронавирусом в Пермском крае резко пошла вверх. За прошедшие сутки выявлено 93 случая заболевания.
Рифей-Пермь 03:49
Футбол
Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
Sport.ru вчера в 10:44
Происшествия
Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе
В январе сообщалось, что грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал.
Известия вчера в 17:53
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:36