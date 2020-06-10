Что можно сделать — можно сделать, чтобы эпидемиологическая ситуация была управляемой, чтобы не было взрывного роста эпидемии, чтобы медицинская система спокойно справлялась с этой задачей.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус невозможно победить на все 100 процентов. По его словам, это касается и любого другого вируса.

Общество Жара в России сменится «арктическим вторжением» Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. 370

Происшествия Перечислены штрафы Ефремова за вождение За джипом актера Михаила Ефремова числится 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей.

Происшествия СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 210

Политика Выборы губернатора Ростовской области назначили на 13 сентября Депутаты законодательного собрания Ростовской области в среду назначили выборы губернатора региона на единый день голосования 13 сентября, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко. 13

Политика Россия заняла 154-е место в рейтинге миролюбия В глобальном рейтинге миролюбия РФ расположилась между Суданом и Центральноафриканской Республикой (ЦАР), заняв 154-е место из 163. 280

Футбол Аленичев ответил экс-директору «Енисея», который обвинил его в злоупотреблении алкоголем Экс-наставник красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба Дениса Петровского, который рассказал, как часто специалист употреблял алкоголь во время работы с командой.

Происшествия Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве Алексея Диокина. 2

Общество Иммунитет к коронавирусу выявили у 14% прошедших тесты россиян Тестирование на антитела в России прошли из 650 тыс. человек, по его итогам иммунитет выявили почти у 14%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 61

Происшествия Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах. 114

Экономика Премьер Украины рассказал, на что потратят первый транш кредита от МВФ Премьер в очередной раз повторил, что средства МВФ пойдут на усиление государственного бюджета страны — в частности, речь идет о социальных выплатах и поддержке малого и среднего бизнеса.

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 623

Политика Украинские силовики сообщили о возможности ареста Порошенко Бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко может быть взят под стражу, об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР). 20

Происшествия Названа причина разлива нефтепродуктов в Норильске По предварительным данным, причиной разлива нефтепродуктов в Норильске стала просадка бетонной площадки под резервуаром. 47

Общество Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам. 523

Общество В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений На втором этапе послаблений отменят большинство ограничений связанных с коронавирусом. Это может произойти уже с 14 июня. 272

Политика Обвиняемым по делу MH17 отказали в иммунитете комбатанта Иммунитет комбатанта не может распространяться на обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, заявил на слушаниях суда в Нидерландах прокурор Вард Фердинандуссе.

Политика На Украине против Порошенко возбудили уголовное дело Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом уголовного дела.

Происшествия Видеозапись допроса Ефремова появилась в Сети Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете. 46

Футбол Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .

Происшествия Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе В январе сообщалось, что грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал. 31