Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСобянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости. По его словам, заболевших становится больше.
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Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию, сообщил сегодня мэр Сергей Собянин

Эхо Москвы06:01

Более тысячи случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве

Вечерняя Москва04:08

В Москве зафиксировали больше тысячи случаев заражения коронавирусом

Lenta.ru03:40

Более 1 тыс случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Москве

РИАМО03:52

Собянин заявил о более 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом в Москве

РБК03:41

В Москве число заразившихся коронавирусом превысило тысячу

Коммерсантъ03:36

В Москве зафиксировали более тысячи случаев заражения коронавирусом

РИА Новости03:56
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Экономика

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
РБК 27 марта в 10:58
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Политика

Песков: обратиться к гражданам 25 марта Путин решил накануне вечером

Президент РФ Владимир Путин решил выступить перед гражданами в связи с коронавирусом вечером накануне обращения, а текст заявления готовился ночью и утром.
News.ru 07:35
Общество

Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общественное телевидение России 05:52
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 27 марта в 21:51
Общество

Во Франции экс-министр умер от коронавируса

Экс-министр промышленности Франции Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, сообщается в коммюнике местных властей.
РБК 06:36
Шоу-бизнес

Волочкова показала первое совместное фото с новым возлюбленным

Балерина Анастасия Волочкова всегда тщательно скрывает свою личную жизнь, однако в этот раз решила немного открыться своим поклонникам и опубликовала фотографию с романтического вечера с возлюбленным.
Слово и Дело вчера в 13:32
Авто

В Казахстане стали выпускать автомобили Chevrolet Damas и Labo

Как сообщается на сайте «Автоновости дня», в Казахстане стали выпускать автомобили Chevrolet Damas и Labo.
Лезги газет 04:07
Общество

Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
РБК 07:16
Наука

Культура Новой Гвинеи оказалась более древней

Признаки культурного роста, отразившиеся в производстве инструментов и в образе жизни, вызванные сельским хозяйством, ранее обнаруженные в древних азиатских и европейских культурах, впервые обнаружены на Новой Гвинее.
Популярная механика 26 марта в 09:40
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru вчера в 14:42
Общество

Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов

RT на русском 07:30
Здоровье

В Липецкой области выявлено трое новых больных коронавирусом

В регионе обнаружили еще троих людей, зараженных COVID-19.
ИнфоСМИ 05:43
Политика

В России учредили президиум правительства

В России образовали президиум правительства, его возглавил нынешний премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Lenta.ru 04:00
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости 01:00
Общество

Гордон Браун предлагает создать мировое правительство

Гордон Браун, возглавлявший британское правительство во время экономического кризиса 2008 года, полагает, что сейчас мировым лидерам и экспертам в области здравоохранения надо выступить единым фронтом.
Shraibikus News 07:38
Происшествия

В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
RT на русском вчера в 05:37
Общество

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

РБК 07:01
Общество

В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом

В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Интерфакс 04:08
Политика

Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу

Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
RT на русском 07:15
Футбол

РПЛ рассматривает вариант возобновления сезона в июле

Как стало известно «Чемпионату», руководство Российской Премьер-Лиги (РПЛ) рассматривает возможность возобновления сезона во второй половине июля.
Чемпионат вчера в 10:01
Армия и оружие

На востоке Сирии боевики вновь оставили сотни тысяч людей без воды

Боевики протурецких группировок вновь перекрыли водоснабжение Хасаки и его окрестностей, сказал глава департамента.
Красная весна 06:30
Единоборства

Хабиб сегодня обязан покинуть Россию, чтобы бой с Фергюсоном состоялся

Как сообщается на сайте «Лента.ru», бой российского бойца Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона приблизился к срыву.
Лезги газет 05:57
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Экономика

«Роснефть» продает все активы в Венесуэле российскому правительству

В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство России купило у "Роснефти" активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.
Газета.Ru вчера в 14:03
Политика

Песков перешел на удаленную работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал работать удаленно.
BFM.ru 06:59
Армия и оружие

В США «возникли вопросы» к «Гадюке» на Су-57

В ноябре 2019 года The Drive написало, что Су-57 получит ракету класса «воздух-воздух», основанную на Р-77 «Гадюка», которая недавно попала на снимок в ходе посещения конструкторского бюро «Вымпел» мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Lenta.ru 27 марта в 02:41
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Музыка

Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»

Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Evo-rus.com 02:27
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Evo-rus.com 03:29
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