Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости. По его словам, заболевших становится больше.

Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

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